Petro denuncia supuesto bloqueo a la Ley Nuclear y abre un nuevo frente de confrontación con el Congreso

Lo que parecía ser uno de los últimos logros legislativos del gobierno de Gustavo Petro antes de terminar su mandato terminó convirtiéndose en un nuevo capítulo de la tensa relación entre la Casa de Nariño y el Congreso. La denominada Ley Nuclear, aprobada por el Senado el pasado 10 de junio tras superar cuatro debates y recibir votaciones unánimes en el Legislativo, aún no ha llegado a la etapa de sanción presidencial. La razón: falta una de las firmas requeridas para formalizar el trámite, la del presidente del Senado, Lidio García Turbay. La situación llevó al presidente Gustavo Petro a denunciar públicamente un supuesto bloqueo contra una iniciativa que considera estratégica para el desarrollo científico, tecnológico y energético del país. “Logramos tres firmas, pero falta la del presidente del Senado, Lidio García, que no ha firmado y no se sabe dónde está”, escribió el mandatario en su cuenta de X. La Ley Nuclear crea por primera vez en Colombia un marco regulatorio integral para el uso de tecnologías nucleares con fines pacíficos y establece la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear (ANSN), entidad que se convertiría en la máxima autoridad reguladora del sector. Para el Gobierno, se trata de una herramienta clave para impulsar el desarrollo científico, fortalecer capacidades tecnológicas y abrir la puerta a nuevas alternativas energéticas en el largo plazo. Le puede interesar: Congreso aprueba la Ley Nuclear: Colombia tendrá agencia reguladora y un sector que ya genera 45.000 empleos

Petro habla de sabotaje

Más allá de la demora administrativa, Petro elevó el tono de sus críticas y sugirió que detrás de la ausencia de la firma podría haber motivaciones políticas. “A mí me sabotearon (...) y ahora sabotean el desarrollo de la energía nuclear en Colombia con fines pacíficos”, afirmó el jefe de Estado en un extenso mensaje en redes sociales. El mandatario también relacionó el episodio con otros proyectos estratégicos de su administración, como el fortalecimiento de la infraestructura computacional del país y el desarrollo de capacidades tecnológicas propias. Según Petro, la energía nuclear podría desempeñar un papel importante en la transición energética y en los esfuerzos de descarbonización de América Latina. La molestia del presidente se produce además en un momento de transición política. El Congreso se encuentra en receso y el próximo 20 de julio se instalará una nueva legislatura, mientras que el país se prepara para el cambio de gobierno tras la elección presidencial de Abelardo de la Espriella.

La respuesta de Lidio García

Las declaraciones del presidente provocaron una respuesta inmediata de Lidio García, quien rechazó los señalamientos y defendió la autonomía del Congreso frente al Ejecutivo. “El Presidente del Senado no es un funcionario subordinado al Ejecutivo ni está obligado a actuar al ritmo de las urgencias del Gobierno”, respondió el dirigente liberal a través de la misma red social. Lea más: Estos son los insumos para tratar el cáncer que producirá el país tras la aprobación de la ley nuclear García sostuvo que cumplirá con sus responsabilidades dentro de las competencias que le otorga la Constitución y cuestionó que Petro utilizara las redes sociales para ejercer presión sobre el Legislativo.

El presidente del Senado recordó además que durante la legislatura que termina tuvo que sancionar varias leyes debido a que el Gobierno dejó vencer los plazos constitucionales para hacerlo. “Nunca acudí a las redes sociales para emplazar al Presidente de la República, porque respeto la separación de poderes y la dignidad de cada institución”, afirmó. En su mensaje concluyó que una de las lecciones que deja el actual gobierno es que “la separación de poderes no se proclama, se respeta”.

Más allá de una firma