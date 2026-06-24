Petro denuncia supuesto bloqueo a la Ley Nuclear y abre un nuevo frente de confrontación con el Congreso

Lo que parecía ser uno de los últimos logros legislativos del gobierno de Gustavo Petro antes de terminar su mandato terminó convirtiéndose en un nuevo capítulo de la tensa relación entre la Casa de Nariño y el Congreso.
La denominada Ley Nuclear, aprobada por el Senado el pasado 10 de junio tras superar cuatro debates y recibir votaciones unánimes en el Legislativo, aún no ha llegado a la etapa de sanción presidencial. La razón: falta una de las firmas requeridas para formalizar el trámite, la del presidente del Senado, Lidio García Turbay.
La situación llevó al presidente Gustavo Petro a denunciar públicamente un supuesto bloqueo contra una iniciativa que considera estratégica para el desarrollo científico, tecnológico y energético del país.
“Logramos tres firmas, pero falta la del presidente del Senado, Lidio García, que no ha firmado y no se sabe dónde está”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
La Ley Nuclear crea por primera vez en Colombia un marco regulatorio integral para el uso de tecnologías nucleares con fines pacíficos y establece la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear (ANSN), entidad que se convertiría en la máxima autoridad reguladora del sector.
Para el Gobierno, se trata de una herramienta clave para impulsar el desarrollo científico, fortalecer capacidades tecnológicas y abrir la puerta a nuevas alternativas energéticas en el largo plazo.
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