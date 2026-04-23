“Se necesita un Estado que genere condiciones para las empresas”: Lina Vélez, presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín

En el marco del Encuentro de Afiliados 2026, la presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Lina Vélez, destacó que el papel de las empresas es determinante para el presente y futuro del país.
A partir de una reflexión inspirada en la narrativa de la escritora Isabel Allende, Vélez planteó que Colombia atraviesa un momento clave: “Defendemos la estabilidad del empleo porque, como lo hemos dicho y lo seguiré diciendo, con los recursos que ustedes nos entregan estamos aquí para respaldarlos, proteger la confianza y trabajar todos los días por esta empresa y esta democracia que hoy, en este lugar y en este tiempo, es lo más importante”.
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En ese contexto, insistió en que sin empresas no hay empleo, ingresos, desarrollo ni innovación: “Sin empresas responsables no hay posibilidad ninguna de defender una democracia”, afirmó.
Durante la jornada, la junta directiva de la Cámara también rindió un homenaje especial a la trayectoria y liderazgo empresarial de la región. En un acto solemne, se impuso la Orden Cámara, en categoría Oro, a Carlos Ignacio Gallego, expresidente de Nutresa, como reconocimiento a su legado y aporte al desarrollo nacional.