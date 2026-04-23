“Se necesita un Estado que genere condiciones para las empresas”: Lina Vélez, presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín

En el marco del Encuentro de Afiliados 2026, la presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Lina Vélez, destacó que el papel de las empresas es determinante para el presente y futuro del país. A partir de una reflexión inspirada en la narrativa de la escritora Isabel Allende, Vélez planteó que Colombia atraviesa un momento clave: “Defendemos la estabilidad del empleo porque, como lo hemos dicho y lo seguiré diciendo, con los recursos que ustedes nos entregan estamos aquí para respaldarlos, proteger la confianza y trabajar todos los días por esta empresa y esta democracia que hoy, en este lugar y en este tiempo, es lo más importante”. Vea aquí: Siga en vivo el Encuentro de Afiliados de la Cámara de Comercio de Medellín 2026 En ese contexto, insistió en que sin empresas no hay empleo, ingresos, desarrollo ni innovación: “Sin empresas responsables no hay posibilidad ninguna de defender una democracia”, afirmó. Durante la jornada, la junta directiva de la Cámara también rindió un homenaje especial a la trayectoria y liderazgo empresarial de la región. En un acto solemne, se impuso la Orden Cámara, en categoría Oro, a Carlos Ignacio Gallego, expresidente de Nutresa, como reconocimiento a su legado y aporte al desarrollo nacional.

La junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín y Antioquia concedió la Orden Cámara, categoría Oro, a Carlos Ignacio Gallego, expresidente de Nutresa.

Empresas y democracia: una relación inseparable

En su intervención, Vélez subrayó que preservar la institucionalidad y la democracia es una condición esencial para el desarrollo económico. En ese sentido, hizo un llamado a empresarios y al Estado a asumir responsabilidades complementarias. Según explicó, el Estado debe garantizar las condiciones para que las empresas operen y crezcan, mientras que el sector privado es el encargado de generar bienestar. “Sin base productiva no hay bienestar”, enfatizó. Puede leer: Empresarios antioqueños impulsan la economía: aportan el 15% del PIB nacional La dirigente fue enfática en señalar que el empleo, el acceso a salud, vivienda y mejores condiciones de vida dependen directamente de la actividad empresarial. De hecho, recordó que el 87% del empleo en Antioquia es generado por las empresas, lo que evidencia su impacto en la calidad de vida de la población. “Estoy segura de que a todos los empresarios que estamos aquí nos gusta que nuestros colaboradores tengan bienestar, que sus familias mejoren, que tengan vivienda y acceso a salud. Pero quiero ser muy explícita: eso no lo da el Estado. El Estado debe construir las condiciones para que esto se dé y una organización como la Cámara de Comercio debe fomentar la competitividad y la productividad, pero que no se nos olvide: son los empleadores quienes garantizan estas condiciones”, expresó Vélez.

Antioquia: una economía impulsada por su tejido empresarial

Vélez destacó que Antioquia representa el 15% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, resultado de una base empresarial sólida construida a lo largo de décadas. Actualmente, la región cuenta con cerca de 169.000 empresas y más de 7.000 entidades sin ánimo de lucro, distribuidas en 69 municipios. Esta expansión territorial, explicó, responde a una decisión estratégica de llevar el desarrollo a las zonas con menor capacidad empresarial, fortaleciendo así la competitividad regional. Entérese: Antioquia recauda más, pero recibe muy poco del Gobierno Nacional: $364.306 por habitante en 2025 “Antioquia florece por una base empresarial sólida”, afirmó, al destacar que detrás de cada empresa hay historias de esfuerzo, riesgo y perseverancia.

El valor de lo invisible: empresas que sostienen la vida cotidiana

Uno de los mensajes centrales de la intervención fue visibilizar el rol de las empresas en la vida diaria. Vélez utilizó el ejemplo de una chocolatina para ilustrar la complejidad del tejido productivo, desde el cultivo del cacao hasta la comercialización final. Con este ejercicio, destacó que existe una red de empresas “invisibles” que hacen posible el funcionamiento de la economía y el bienestar cotidiano. “No hay un solo minuto de la vida en el que no estén presentes las empresas”, anotó.

Clústeres y competitividad: la apuesta de largo plazo

La presidenta de la Cámara también resaltó el modelo de clústeres como una estrategia clave para el desarrollo económico. Sectores como agroindustria, energía, industrias creativas, moda, turismo y negocios digitales hacen parte de esta apuesta por la colaboración empresarial. Según explicó, cerca del 58% de las exportaciones de Antioquia —sin incluir oro— provienen de empresas vinculadas a estos clústeres, lo que demuestra su impacto en la internacionalización de la economía regional. Le puede interesar: Fundación Éxito despide a Carlos Mario Giraldo y resalta su legado en la lucha contra la desnutrición infantil A esto se suma una visión de largo plazo en infraestructura, con más de 1.156 kilómetros de vías construidas y proyectos estratégicos que buscan conectar al departamento con el puerto de Urabá, considerado el más cercano al Canal de Panamá.

Confianza, formalización y registro: claves para el crecimiento

Vélez también hizo énfasis en la importancia del registro mercantil como herramienta de confianza y formalización. “Lo que no se registra no existe”, indicó, y explicó que este mecanismo permite garantizar derechos y seguridad jurídica en las transacciones empresariales. La Cámara de Comercio administra nueve registros públicos y realiza más de un millón de trámites al año, consolidándose como un actor clave en la organización del mercado.

Un llamado a los empresarios: defender el país desde la empresa