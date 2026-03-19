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Meta abandona su apuesta por el metaverso tras perder US$80.000 millones

Meta cerrará Horizon Worlds en gafas Quest, marcando un giro estratégico hacia inteligencia artificial y móviles, tras pérdidas millonarias y bajo uso del metaverso que impulsó Mark Zuckerberg.

  • Meta también ha eliminado este año cerca de 1.500 empleos y cerró varios estudios de desarrollo de contenido en realidad virtual. La compañía planea invertir entre 60.000 y 65.000 millones de dólares en infraestructura de IA y centros de datos en 2026. Foto: Depositphotos
    Meta también ha eliminado este año cerca de 1.500 empleos y cerró varios estudios de desarrollo de contenido en realidad virtual. La compañía planea invertir entre 60.000 y 65.000 millones de dólares en infraestructura de IA y centros de datos en 2026. Foto: Depositphotos
El Colombiano
El Colombiano
hace 57 minutos
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Meta anunció que dejará de ofrecer Horizon Worlds en sus gafas de realidad virtual Quest, en lo que representa un cambio significativo en su estrategia sobre el metaverso.

A partir del 15 de junio, los usuarios no podrán crear, publicar ni actualizar mundos virtuales, ni acceder a esta plataforma desde los visores. Sin embargo, el servicio seguirá disponible a través de la aplicación móvil Meta Horizon.

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Además, desde el 31 de marzo, los mundos virtuales y eventos dejarán de aparecer en la tienda de Quest, marcando el inicio del cierre progresivo de esta experiencia inmersiva.

Un giro estratégico hacia lo móvil y la inteligencia artificial

La decisión confirma un cambio de rumbo dentro de la compañía liderada por Mark Zuckerberg, quien en 2021 rebautizó Facebook como Meta para apostar por el metaverso.

Ahora, la empresa prioriza el desarrollo de experiencias móviles y el avance en inteligencia artificial. El acceso a Horizon Worlds continuará únicamente desde teléfonos inteligentes, eliminando la necesidad de gafas y la inmersión total.

Este giro ya había sido anticipado por directivos como Andrew Bosworth, responsable de Reality Labs, quien comunicó que la compañía enfocará sus esfuerzos en plataformas más accesibles.

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Recortes, despidos y cierre de estudios

El cambio de estrategia llega en medio de ajustes internos. Meta redujo significativamente su división Reality Labs, responsable del desarrollo de hardware y experiencias inmersivas.

En enero, la compañía eliminó cerca de 1.000 empleos y cerró varios estudios de desarrollo de contenido en realidad virtual. Posteriormente, los recortes se ampliaron hasta alcanzar aproximadamente 1.500 empleados, cerca del 10% de la plantilla de la división.

También se redujo la inversión en productos como Supernatural, una aplicación de fitness en realidad virtual adquirida en 2023, que ahora permanece en mantenimiento sin nuevas funciones.

Un proyecto que nunca despegó

Horizon Worlds, concebido como una red social inmersiva donde los usuarios podían interactuar mediante avatares, nunca logró consolidar una base sólida de usuarios.

La plataforma apenas alcanzó unos pocos cientos de miles de usuarios activos mensuales, una cifra muy baja frente a los más de 3.000 millones de personas que usan las redes sociales de Meta.

Factores como gráficos limitados, experiencias poco cómodas y un catálogo reducido de actividades afectaron su adopción. Incluso con eventos y colaboraciones de alto perfil, el metaverso no logró despegar.

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Una apuesta costosa: pérdidas de 80.000 millones de dólares

El fracaso del metaverso se refleja en las cifras. Desde 2020, Reality Labs acumula pérdidas operativas cercanas a los 80.000 millones de dólares.

Solo en el cuarto trimestre de 2025, la división perdió 6.020 millones de dólares, un 21% más que en el mismo periodo del año anterior. Sus ingresos trimestrales, de 955 millones, no alcanzaron ni el 16% de los gastos.

Ante este panorama, Zuckerberg ordenó recortar un 30% del presupuesto de la división en diciembre, respondiendo también a la presión de los inversores.

La inteligencia artificial toma el protagonismo

En paralelo, Meta ha reorientado su estrategia hacia la inteligencia artificial, que ahora se posiciona como su principal apuesta de crecimiento.

La compañía planea invertir entre 60.000 y 65.000 millones de dólares en infraestructura de IA y centros de datos en 2026. Además, ha fortalecido su alianza con EssilorLuxottica, con una inversión de 3.500 millones de dólares para desarrollar nuevas gafas inteligentes, incluyendo modelos bajo la marca Oakley.

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En la última presentación de resultados, el término “metaverso” ni siquiera fue mencionado, reflejando el cambio de narrativa dentro de la compañía.

El cierre de Horizon Worlds en realidad virtual marca así el fin de una de las apuestas más ambiciosas —y costosas— de la industria tecnológica reciente, mientras Meta redefine su futuro en torno a la inteligencia artificial.

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