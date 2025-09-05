Así le pegaría la tributaria a los exportadores: costos logísticos aumentarían a 22%

Desde el Congreso de Exportadores, la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) cuestionó con fuerza la segunda reforma tributaria presentada por el Gobierno de Gustavo Petro, al considerarla un mal mensaje para la inversión y la estabilidad jurídica del país.
Los exportadores señalaron que proponer una reforma que busque recaudar $26,3 billones “es un despropósito desde todo punto de vista” e insistieron en que lo que el país necesita es austeridad en el gasto público y no más impuestos.