¿Busca carro o moto muy barato? SAE abrió subasta de vehículos desde $2 millones

La Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, lanzó una nueva subasta dirigida a quienes estén interesados en comprar de forma fácil y a bajo costo motocicletas, automóviles, camionetas, camperos, camiones, tractocamiones, entre otros vehículos provenientes de procesos de extinción de dominio o de enajenación temprana.
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La oferta estará disponible por tiempo limitado durante el mes de julio y contempla vehículos desde $2.090.633 en adelante. La entidad también suministrará los documentos necesarios para realizar el respectivo traspaso, entre ellos la sentencia judicial de extinción de dominio o la resolución de enajenación temprana, así como los demás documentos requeridos para hacer efectiva la compra.