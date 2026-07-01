¿Busca carro o moto muy barato? SAE abrió subasta de vehículos desde $2 millones

La Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, lanzó una nueva subasta dirigida a quienes estén interesados en comprar de forma fácil y a bajo costo motocicletas, automóviles, camionetas, camperos, camiones, tractocamiones, entre otros vehículos provenientes de procesos de extinción de dominio o de enajenación temprana. Lea también: Lujosa mansión del extinto Cartel de Medellín servirá para operaciones militares La oferta estará disponible por tiempo limitado durante el mes de julio y contempla vehículos desde $2.090.633 en adelante. La entidad también suministrará los documentos necesarios para realizar el respectivo traspaso, entre ellos la sentencia judicial de extinción de dominio o la resolución de enajenación temprana, así como los demás documentos requeridos para hacer efectiva la compra.

FOTO: SAE

La intención de la SAE es que el público en general pueda adquirir el vehículo de su preferencia, mientras que los recursos obtenidos con la venta sean destinados al financiamiento de otras actividades del Estado.

Así está la subasta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para julio de 2026

La subasta comenzará a las 12:00 del mediodía de este jueves 2 de julio y finalizará a las 10:30 de la mañana del viernes 3 de julio de 2026. El proceso se llevará a cabo a través de El Martillo, la plataforma del Banco Popular habilitada para realizar este tipo de ofertas. Por el momento hay un lote conformado por vehículos con un precio base de $170.554.530. 1. Automóvil marca Chevrolet JOY, modelo 2023 2. Campero marca Renault Duster Dynamique 4X4, modelo 2015 3. Camioneta marca Kia New Sportage LX, modelo 2016 4. Camioneta marca Toyota Hilux, modelo 2006 5. Campero marca Hyundai Santafe GL, modelo 2007. Lote de vehículos con precio base de $101′067.334 1. Camioneta marca Audi Q7 3.0 TDI, modelo 2008 2. Camioneta marca Ford ECOSPORT S, modelo 2014 3. Campero marca Toyota Prado Sumo, modelo 2006

Lote de vehículos con precio base de $150′580.307 1. Vehículo placa WGL096 (sin marca ni modelo especificados) 2. Automóvil marca Kia SOLUTO, modelo 2023 3. Automóvil marca Mazda 3, modelo 2019 4. Automóvil marca Toyota Corolla, modelo 2007

¿Cómo se compra un vehículo con la SAE?

Para adquirir un carro o una moto de la SAE, lo primero que debe hacer es ingresar al sitio web de El Martillo. Luego, debe hacer clic en la opción “Próximos eventos” y seleccionar la fecha habilitada para la subasta.

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