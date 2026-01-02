x

¿Reconciliación a la vista? El reencuentro de Westcol y Aida Victoria que encendió las redes: “Siempre tuve la esperanza”

Tanto el streamer como la influencer revelaron algunos detalles de su relación pasada y decidieron hacer una tregua para continuar con sus vidas. No obstante, para algunos suscriptores fue evidente que aún existe un sentimiento de amor entre ambos.

  • Westcol y Aida Victoria se reencontraron después de 2 años de haber terminado su relación amorosa. FOTO: Captura de video
    Westcol y Aida Victoria se reencontraron después de 2 años de haber terminado su relación amorosa. FOTO: Captura de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

¿Es verdad que donde hubo fuego, cenizas quedan? Tal parece que este dicho popular se hace realidad cuando se trata de un amor marcado por el crecimiento personal, las críticas, los hijos y la madurez de los involucrados.

Al menos eso fue lo que dejaron ver Westcol y la influencer Aida Victoria Merlano, quienes este 1.º de enero protagonizaron una transmisión en el canal del streamer que se extendió por más de cinco horas y mantuvo trasnochando a miles de seguidores. Los jóvenes, que en el pasado fueron pareja y atravesaron todo tipo de crisis en su relación, se reencontraron para hacer las paces y aclarar temas que aún duelen.

Lea también: La tiradera entre Pirlo y Blessd: cómo empezó, por qué explotó y qué denuncias hay de por medio

Durante la charla también hubo mención de Juan David Tejada, más conocido en redes sociales como “El Agropecuario”, padre del hijo de Aida Merlano. Para Westcol —quien no lo dijo de forma directa, pero sí lo dejó entrever—, resultó difícil asimilar que Victoria encontrara otro amor y que además formara una familia. “¿Sabe qué, Aida? Perdiste dignidad, perdiste estatus, nivel... te dejaste engañar, te dejaste preñar y te dejaron ahí. Esa es la real, G4 Life”, afirmó el streamer, palabras que su exnovia aceptó con humildad.

También mencionaron a la polémica influencer Yina Calderón, a quien Westcol calificó como una “mala persona”, al señalarla como la presunta responsable de revelar el embarazo de Aida. “Si a Yina Calderón le pasa algo, a mí no me importa”, aseveró el streamer.

“Siempre tuve la esperanza de que algo pudiera pasar. Siempre me dije que algún día volvería contigo... pero cuando nació la criatura, todo se fue a la p*** m****”, agregó Westcol.

@sofia.clips1 #westcol #aidamerlano #kickclips ♬ sonido original - Sofia Clips

Por su parte, la hija de la política Aida Merlano Manzaneda —quien actualmente enfrenta problemas con la justicia— reconoció que fue inmadura en muchos aspectos de su relación con Westcol y admitió que el tema del “mesón de la cocina” no debió mencionarlo en el video en el que confrontó a su ex para pedirle que dejara atrás lo vivido.

Le puede interesar: Westcol, en la mira por desacato: ¿podría ir a prisión por no cumplir orden de la Corte Constitucional?

Ambos jóvenes llevan vidas muy distintas, aunque también comparten similitudes en lo que respecta a su presencia en redes sociales: tanto Aida como Westcol están constantemente expuestos, incluso desde la época en la que eran pareja.

Aun así, él reconoce que ese es su trabajo, pero admite que, de tener la oportunidad de volver al pasado, no habría revelado tantos detalles de su relación, pues hay aspectos que, inevitablemente, deben permanecer en la intimidad. “Yo estoy ahorita en que, si estoy con una mujer, ella se tiene que ver como yo”, concluyó Westcol.

Entérese: Creadora de contenido y streamer murió en un accidente de tránsito en Medellín

