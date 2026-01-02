¿Reconciliación a la vista? El reencuentro de Westcol y Aida Victoria que encendió las redes: “Siempre tuve la esperanza”

¿Es verdad que donde hubo fuego, cenizas quedan? Tal parece que este dicho popular se hace realidad cuando se trata de un amor marcado por el crecimiento personal, las críticas, los hijos y la madurez de los involucrados.

Al menos eso fue lo que dejaron ver Westcol y la influencer Aida Victoria Merlano, quienes este 1.º de enero protagonizaron una transmisión en el canal del streamer que se extendió por más de cinco horas y mantuvo trasnochando a miles de seguidores. Los jóvenes, que en el pasado fueron pareja y atravesaron todo tipo de crisis en su relación, se reencontraron para hacer las paces y aclarar temas que aún duelen.

Durante la charla también hubo mención de Juan David Tejada, más conocido en redes sociales como “El Agropecuario”, padre del hijo de Aida Merlano. Para Westcol —quien no lo dijo de forma directa, pero sí lo dejó entrever—, resultó difícil asimilar que Victoria encontrara otro amor y que además formara una familia. “¿Sabe qué, Aida? Perdiste dignidad, perdiste estatus, nivel... te dejaste engañar, te dejaste preñar y te dejaron ahí. Esa es la real, G4 Life”, afirmó el streamer, palabras que su exnovia aceptó con humildad.