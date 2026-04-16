Estos hábitos dañan tu voz sin que lo notes, incluidas las videollamadas

Cada 16 de abril se celebra el Día Mundial de la Voz, una fecha que pone el foco en una herramienta esencial que, sin embargo, suele pasar desapercibida hasta que falla. La voz no sólo permite comunicarnos, sino que refleja nuestro estado físico y emocional, y depende directamente de hábitos cotidianos como la hidratación, el descanso, o la forma en la que hablamos.
Según explica la logopeda Laura Martín, experta en patología vocal, durante una entrevista con Europa Press Salud Infosalus, muchas de las conductas más comunes, desde hablar por encima del ruido hasta dormir mal, o abusar de ambientes secos, pueden deteriorarla de forma progresiva. Cuidarla, advierte, no pasa por soluciones rápidas, sino por entender cómo funciona y por adoptar hábitos sostenidos en el tiempo.
“La voz es la gran olvidada dentro del campo de la salud. Tienes tan asumido que cuando quieres hablar el sonido sale solo que no te preocupas por ella hasta que te falla. Es justo en ese momento cuando intentas buscar remedios caseros, tips, consejos que te ayuden a recuperar la voz cuanto antes. Pero en ese momento, nada va a ayudarte a recuperar la voz en minutos”, asegura la también directora del Máster en Terapia Vocal del CEU desde 2017 y fundadora de Academia Ciencias de la Voz.
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