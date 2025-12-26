Soledad no deseada: qué es y por qué en Navidad afecta a más personas

“Para quien sufre abandono, la Navidad es como si te abriesen la herida y echasen sal continuamente”. Con estas palabras, Paula Fernández, catedrática de Psicología en la Universidad de Oviedo, describe el fenómeno de la soledad no deseada, que alcanza en estas fechas sus mayores cuotas. No se trata, como en otros casos, de una melancolía pasajera, sino de algo casi físico: “La soledad física se siente”, dice la psicóloga. “Me lo han descrito así: ‘Imagínate que te pusieran un alambre por dentro de la garganta y tiraran de él hacia abajo’. Es un nudo que ahoga, una sensación física real de desesperación”.
Este “dolor social” no es solo una metáfora. Para el cerebro humano, animal social por naturaleza, la discrepancia entre el entorno festivo y la realidad propia genera una respuesta de estrés crónico. La evidencia acumulada subraya que la soledad (sea deseada o no, transitoria o no) nunca es un estado estático, sino un factor de riesgo con graves implicaciones para la salud y la economía.
El Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, promovido por la Fundación ONCE, de España, maneja la siguiente definición de la soledad no deseada: “La experiencia personal negativa en la que un individuo tiene la necesidad de comunicarse con otros y percibe carencias en sus relaciones sociales, bien sea porque tiene menos relación de la que le gustaría o porque las relaciones que tiene no le ofrecen el apoyo emocional que desea”.