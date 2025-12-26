Soledad no deseada: qué es y por qué en Navidad afecta a más personas

“Para quien sufre abandono, la Navidad es como si te abriesen la herida y echasen sal continuamente”. Con estas palabras, Paula Fernández, catedrática de Psicología en la Universidad de Oviedo, describe el fenómeno de la soledad no deseada, que alcanza en estas fechas sus mayores cuotas. No se trata, como en otros casos, de una melancolía pasajera, sino de algo casi físico: “La soledad física se siente”, dice la psicóloga. “Me lo han descrito así: ‘Imagínate que te pusieran un alambre por dentro de la garganta y tiraran de él hacia abajo’. Es un nudo que ahoga, una sensación física real de desesperación”. Lea: Ojo a estas claves para cuidar la salud de los niños durante Navidad Este “dolor social” no es solo una metáfora. Para el cerebro humano, animal social por naturaleza, la discrepancia entre el entorno festivo y la realidad propia genera una respuesta de estrés crónico. La evidencia acumulada subraya que la soledad (sea deseada o no, transitoria o no) nunca es un estado estático, sino un factor de riesgo con graves implicaciones para la salud y la economía. El Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, promovido por la Fundación ONCE, de España, maneja la siguiente definición de la soledad no deseada: “La experiencia personal negativa en la que un individuo tiene la necesidad de comunicarse con otros y percibe carencias en sus relaciones sociales, bien sea porque tiene menos relación de la que le gustaría o porque las relaciones que tiene no le ofrecen el apoyo emocional que desea”.

Incluso este problema fue advertido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en junio de 2025 con la publicación del informe De la soledad a la conexión social: trazando un camino hacia sociedades más saludables. En esta se reveló que 1 de cada 6 personas a escala mundial se ven afectadas por la soledad y que está relacionada con 100 muertes cada hora, lo que serían 871.000 fallecimientos cada año. Además, la organización enfatizó que los más afectados por la soledad son los jóvenes y las personas que viven en países de ingreso bajo y mediano, y que estas pueden aumentan el riesgo de accidentes cerebrovasculares, cardiopatías, diabetes, deterioro cognitivo y muerte prematura. En un estudio publicado en la revista European Psychiatry, investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM) señalan que la soledad no deseada es un factor de riesgo fundamental para el desarrollo de trastornos mentales. Su análisis concluye que es necesario trascender el enfoque individual para implementar estrategias comunitarias que fortalezcan las redes de apoyo.

La soledad no deseada ya no es patrimonio exclusivo de la tercera edad. Otra investigación, liderada por la UAM y publicada en Scientific Reports, analiza cómo la soledad afecta a diferentes grupos de edad y concluye que los adultos jóvenes presentan niveles de soledad especialmente preocupantes, los cuales están asociados a una peor percepción de la salud general y mayor riesgo de ansiedad y depresión. “La variable fundamental es el tiempo; es lo que distingue una soledad situacional de una cronificada”, indica el investigador de la Universidad de Oviedo, José Antonio Labra. “Cuando el aislamiento se perpetúa, se convierte en una desconexión emocional y afectiva que altera los hábitos básicos de salud: el sueño y la nutrición”. Le puede interesar: El aislamiento social sí influye en el cerebro de los adolescentes, según estudio En la población mayor, el fenómeno se agrava además por la fragilidad física. Un estudio de la Universidad de Murcia y la Universidad de Almería publicado en el Journal of Clinical Medicine identifica que el aislamiento social y la depresión geriátrica son las principales variables de este tipo de soledad en mayores de 65 años. Su conclusión es clara: las estrategias deben centrarse en programas comunitarios que combatan no solo el aislamiento, sino también el deterioro cognitivo y la falta de redes de apoyo. Por otra parte, es en Navidad que soledad se intensifica para muchos. La principal explicación para esto es que en esta época, donde canciones, mensajes y tradiciones hablan sobre la unión familiar, las personas pueden sentir y evidenciar más fuertemente su aislamiento o falta de conexiones sociales.

¿Qué hacer para no sentirse solo en Navidad?