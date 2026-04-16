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Mosquitos conquistaron el mundo: ¿qué significa que hayan llegado a Islandia?

La detección de dípteros al norte de Reikiavik confirma un cambio ecológico sin precedentes que amenaza la salud de las aves, el ganado y las comunidades locales en la región polar.

  • Los islandeses son los últimos en conocer al tedioso insecto. Foto Agencia Sinc
    Los islandeses son los últimos en conocer al tedioso insecto. Foto Agencia Sinc
16 de abril de 2026
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Islandia era, hasta hace muy poco, el único país ártico que podía presumir de estar libre de mosquitos. Pero esa distinción histórica ha llegado a su fin. Un editorial publicado este jueves en la revista Science advierte de que la detección de poblaciones de mosquitos al norte de Reikiavik no es un hecho aislado, sino la señal de un cambio ecológico profundo que ya está en marcha y para el cual la región no está preparada.

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Las autoras del texto, Amanda M. Koltz, de la Universidad de Texas en Austin, y Lauren Culler, del Dartmouth College (EE UU), señalan que la expansión de estos insectos invasores tiene consecuencias directas y visibles en la fauna local. Los efectos ya se perciben en las poblaciones de aves migratorias, en el comportamiento de los renos y caribúes —que ven alterados sus patrones de pastoreo por el acoso de las nubes de insectos— e incluso en la dinámica de la vegetación ártica.

El principal problema que subrayan las investigadoras es la alarmante falta de un sistema de monitoreo coordinado de artrópodos en el Ártico. Sin esta red de observación, resulta imposible anticipar los riesgos biológicos antes de que estos escalen de forma irreversible. La ausencia de datos estandarizados impide conocer la magnitud real de la invasión, las zonas de mayor riesgo y qué comunidades humanas verán más afectados sus medios de subsistencia.

“Sin observaciones coordinadas, sigue siendo imposible comprender el alcance total del cambio provocado por los insectos invasores”, advierten las autoras. Koltz y Culler recalcan que el Ártico carece de las herramientas necesarias para predecir dónde ocurrirán los próximos brotes o qué patógenos podrían empezar a circular en un ecosistema que antes funcionaba como una barrera natural por sus bajas temperaturas.

La presencia de estos insectos no solo afecta a los mamíferos. El calentamiento del Ártico, que se produce a un ritmo cuatro veces superior a la media global, está provocando un ‘desajuste’ biológico. Los polluelos de aves limícolas, que dependen de la disponibilidad de artrópodos para crecer, sufren cuando el deshielo temprano altera los tiempos de eclosión de sus presas. Además, las plagas de insectos herbívoros están defoliando grandes áreas de tundra, lo que altera el ciclo de nutrientes y acelera el deshielo del permafrost al cambiar la reflexión solar sobre el terreno.

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Este proceso de degradación del suelo tiene un efecto de retroalimentación peligroso: al derretirse el permafrost, se liberan gases de efecto invernadero y microbios potencialmente peligrosos que habían permanecido atrapados durante milenios. De este modo, lo que empieza con la picadura de un mosquito termina influyendo en el equilibrio climático de todo el planeta.

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