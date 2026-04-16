Mosquitos conquistaron el mundo: ¿qué significa que hayan llegado a Islandia?

Islandia era, hasta hace muy poco, el único país ártico que podía presumir de estar libre de mosquitos. Pero esa distinción histórica ha llegado a su fin. Un editorial publicado este jueves en la revista Science advierte de que la detección de poblaciones de mosquitos al norte de Reikiavik no es un hecho aislado, sino la señal de un cambio ecológico profundo que ya está en marcha y para el cual la región no está preparada.

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Las autoras del texto, Amanda M. Koltz, de la Universidad de Texas en Austin, y Lauren Culler, del Dartmouth College (EE UU), señalan que la expansión de estos insectos invasores tiene consecuencias directas y visibles en la fauna local. Los efectos ya se perciben en las poblaciones de aves migratorias, en el comportamiento de los renos y caribúes —que ven alterados sus patrones de pastoreo por el acoso de las nubes de insectos— e incluso en la dinámica de la vegetación ártica.

El principal problema que subrayan las investigadoras es la alarmante falta de un sistema de monitoreo coordinado de artrópodos en el Ártico. Sin esta red de observación, resulta imposible anticipar los riesgos biológicos antes de que estos escalen de forma irreversible. La ausencia de datos estandarizados impide conocer la magnitud real de la invasión, las zonas de mayor riesgo y qué comunidades humanas verán más afectados sus medios de subsistencia.