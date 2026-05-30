Conozca a Paula Zapata, la paisa que trabaja en la expedición que descifra el abismo del Atlántico

Un robot amarillo desciende lentamente desde la grúa del barco R/V Falkor (Too) en mar abierto sobre el Atlántico ecuatorial. Es el ROV (vehículo operado remotamente) SuBastian, pesa varios cientos de kilos y en cuestión de horas estará a 4.700 metros de profundidad, en uno de los lugares menos explorados del planeta.
Desde la cubierta del buque del Schmidt Ocean Institute el mar se extiende plano y silencioso hasta donde los ojos alcanzan a ver. Nada en la superficie delata que bajo el agua hay paredes rocosas gigantes, organismos que producen su propia luz y corales que nunca han sido documentados.
Adentro, en la sala de control de misión, Paula Zapata Ramírez lleva audífonos puestos y mira varias pantallas al mismo tiempo. En las más grandes, lo que las cámaras del robot transmiten en tiempo real: sedimento blanco, rocas oscuras, el brazo mecánico del ROV recogiendo muestras entre decenas de estrellas de mar dispersas sobre el lecho marino. El reloj digital marca 14:21:55. Sonríe. Está exactamente donde siempre quiso estar.
“Cuando el ROV desciende, es como entrar a otro planeta. En las pantallas vemos montañas submarinas, paredes rocosas gigantes, organismos bioluminiscentes, esponjas, corales y animales que muy pocas personas han visto en la Tierra”, cuenta a EL COLOMBIANO la bióloga marina.
El R/V Falkor (Too) se encuentra a 1.500 kilómetros al noreste de las costas de Brasil, en la Zona de Fractura Doldrums, un sistema de fallas submarinas sobre la Dorsal Mesoatlántica que marca el límite entre placas tectónicas en el Atlántico ecuatorial. Es una de las regiones más remotas y menos exploradas del océano profundo.
Zapata, nacida en Medellín, es investigadora de esta expedición, que busca responder una pregunta que parece simple, pero con implicaciones profundas: ¿sigue activa geológicamente la Zona de Fractura Doldrums?