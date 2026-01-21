Conozca a las creadoras de Movilizatorio, el laboratorio de innovación social colombiano premiado en Davos

Tres mujeres -Juliana Uribe Villegas, Lina Torres y Mariana Díaz Kraus- fundaron hace 10 años en Colombia Movilizatorio, un laboratorio de participación ciudadana e innovación social que nació de su convencimiento de que hay un gran poder en unir esfuerzos y actuar para cambiar el mundo en temas tan vitales como la paz, la democracia y la justicia social y climática.
Movilizatorio fue premiado esta semana con el Schwab Foundation Social Innovation Awards 2026, otorgado en alianza con el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en uno de los reconocimientos más importantes a nivel mundial en innovación y emprendimiento social. Esta ha sido la primera organización colombiana en recibir el premio, gracias al impacto positivo de su trabajo.