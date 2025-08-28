x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Hizo meter a su mamá a la cárcel, le pidió perdón por redes y ahora le hará compañía tras las rejas en Itagüí

Autoridades itagüiseñas confirmaron la captura de alias Bola. Uno de los delincuentes más buscados en el municipio y “célebre” por publicar disculpas a sus familiares cuando fueron detenidos por ser parte de en una red criminal.

  • Atrás, alias Bola, capturado por la Policía. Adelante, el mensaje que puso en sus redes el día que su madre y su hermano fueron detenidos. FOTO: Cortesía.
    Atrás, alias Bola, capturado por la Policía. Adelante, el mensaje que puso en sus redes el día que su madre y su hermano fueron detenidos. FOTO: Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
28 de agosto de 2025
bookmark

Las autoridades de Itagüí confirmaron la captura de Juan Camilo Jaramillo, alias Bola, uno de los delincuentes más buscados de este municipio del sur del Aburrá y por el que se ofrecían hasta $13 millones de recompensa por información que permitiera dar con su paradero.

Según su reseña judicial, alias Bola tenía antecedentes y sentencias condenatorias por delitos como concierto para delinquir agravado. Además, tenía una orden de captura por violencia intrafamiliar contra su compañera sentimental.

Además, según la Alcaldía, Bola el responsable de coordinar la distribución de sustancias alucinógenas en las denominadas plazas de vicio de los barrios Yarumito, San Pío X, Guamalito y La Independencia al sur de Itagüí; así como de recaudar el dinero producto de estas actividades ilícitas, con rentas criminales de más de $6 millones diarios.

Lea también: En zona protegida del corregimiento Manzanillo, de Itagüí, vieron por primera vez a un puma

Sin embargo, aparte de su prontuario, lo que hizo “famoso” a este delincuente es que este sujeto fue el mismo que el año pasado le pidió perdón a su familia luego de conocer que la Policía había capturado a su propia madre y a su hermano en un allanamiento en su residencia donde les incautaron 600 dosis de estupefacientes, un supresor de sonido para arma de fuego (silenciador) y máquinas de armado artesanal de cigarrillos.

Según las autoridades, los familiares de Bola presuntamente coordinaban la dosificación y venta de estupefacientes en dichas plazas de vicio.

Al conocer la noticia, alias Bola lamentó en redes sociales dichas capturas y le pidió perdón “a su vieja”.

Lea también: Los sueños de un motociclista que se quedaron en un accidente contra un puente en Itagüí

Sin embargo, posiblemente ya pueda hacerlo personalmente, toda vez que gracias a las pesquisas y a información ciudadana, fue capturado en un allanamiento en Ditaires.

Ahora deberá enfrentar a la justicia por los delitos de concierto para delinquir agravado, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

