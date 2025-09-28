“Qué noticia tan triste”: alcalde Fico se pronuncia sobre tragedia en Carrera de las Rosas

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre la tragedia ocurrida en la Carrera de las Rosas, que se celebró en la mañana de este domingo 28 de septiembre en Medellín.

El propio evento confirmó en un comunicado oficial que Carlos Enrique Restrepo, de 48 años, sufrió una emergencia médica mientras corría en el recorrido de 5 kilómetros. A pesar de que recibió atención de inmediato y fue trasladado al un centro médico, perdió la vida.

Entérese: Fallece corredor de 48 años en la Carrera de las Rosas 2025 en Medellín

Desde su cuenta de X, el alcalde de Medellín lamentó el suceso y confirmó que recibió las ayudas médicas en el lugar del incidente y fue traslado al Hospital General de Medellín. “Lastimosamente perdió la vida”, dijo.

“Que noticia tan triste. Un abrazo de solidaridad para su familia y amigos”, finalizó el mandatario local.