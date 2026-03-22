Consejo Superior de la U. de A. finalmente aceptó la renuncia del rector John Jairo Arboleda

Luego de más de dos meses de incertidumbre, el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia finalmente aceptó la renuncia de John Jairo Arboleda a la rectoría de esa institución y puso fin a un limbo jurídico que venía desde diciembre del año pasado. La medida fue informada por esa institución a través de un comunicado publicado el pasado viernes 20 de marzo, en el que precisó que la decisión se formalizó hace poco más de dos semanas, durante una sesión extraordinaria. Le puede interesar: Con seis votos en contra, Consejo Superior de la U. de A. rechaza renuncia de John Jairo Arboleda: ¿qué pasará ahora? “Después de recibir, el 5 de febrero del 2026, una nueva comunicación por parte del profesor John Jairo Arboleda Céspedes en la que informó su voluntad de renunciar al cargo de rector de la Universidad de Antioquia, el Consejo Superior Universitario decidió aceptarla en la sesión extraordinaria 00004 llevada a cabo el 3 de marzo del 2026”, reseñó esa entidad.

El limbo jurídico en el que estaba la universidad de Antioquia se desató el 30 de diciembre de 2025, cuando en plena época de festividades de fin de año el Ministerio de Educación emitió sorpresivamente una resolución en la que quitó de su cargo al rector de la institución, John Jairo Arboleda, y nombró a dedo su reemplazo. Aunque la decisión no fue de carácter inmediato, ya que requería de unos protocolos de notificación, el 20 de enero de 2026 el profesor Héctor Iván García, nombrado en ese cargo por el ministro de Educación, Daniel Rojas, se presentó a sí mismo en propiedad. Lea también: “La autonomía universitaria tiene sus límites”: nuevo rector de la UdeA habló sobre intervención del Gobierno Nacional Dicha situación generó un escenario inédito, ya que, pese a que el viernes 16 de enero Arboleda ya había presentado su renuncia al cargo, la misma no se había formalizado. Para acabar de ajustar, pese a que García ya comenzó desde ese mes a despachar en el campus universitario y a tomar decisiones, el 27 de enero el Consejo Superior no aceptó la renuncia de Arboleda, con 6 votos en contra.