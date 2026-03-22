Consejo Superior de la U. de A. finalmente aceptó la renuncia del rector John Jairo Arboleda

Luego de más de dos meses de incertidumbre, el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia finalmente aceptó la renuncia de John Jairo Arboleda a la rectoría de esa institución y puso fin a un limbo jurídico que venía desde diciembre del año pasado.
La medida fue informada por esa institución a través de un comunicado publicado el pasado viernes 20 de marzo, en el que precisó que la decisión se formalizó hace poco más de dos semanas, durante una sesión extraordinaria.
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“Después de recibir, el 5 de febrero del 2026, una nueva comunicación por parte del profesor John Jairo Arboleda Céspedes en la que informó su voluntad de renunciar al cargo de rector de la Universidad de Antioquia, el Consejo Superior Universitario decidió aceptarla en la sesión extraordinaria 00004 llevada a cabo el 3 de marzo del 2026”, reseñó esa entidad.