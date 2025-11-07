Tragedia enluta a Turbo, Antioquia: niño de seis años murió ahogado en un pozo

Una tragedia tiene de luto al corregimiento de Currulao, en el municipio de Turbo, Urabá antioqueño, luego de que un niño de seis años perdiera la vida al caer en un pozo mientras intentaba rescatar a su hermano menor.

Según versiones preliminares, los dos niños salieron de su casa para encontrarse con unos amigos para jugar fútbol. En el trayecto, decidieron acortar el camino por el sector donde se encontraba este pozo. Una vez en el lugar, los menores se acercaron demasiado a la orilla, cayendo en el pozo.

“Lo que pasa es que el pelaito se estaba ahogando, los amiguitos fuera del pozo creían que era recocha y cuando ellos vieron que en realidad se estaba ahogando, el hermanito es el que decide tirarse a salvarlo”, explicó a EL COLOMBIANO el concejal de Turbo, Gilberto Sánchez.

El hermano menor logró ser rescatado por la comunidad, sin embargo, debido al estado crítico del niño de seis años y a pesar de los esfuerzos, el otro hermano falleció al poco tiempo.

“Me cuentan que está muy mal de salud porque le cayó agua en los pulmones. Un niño de esa edad es mucha el agua que traga”, añadió Sánchez.

Por el momento, el hermano que sobrevivió se encuentra en estado crítico en un centro asistencial. Las autoridades lamentaron lo ocurrido y recordaron la importancia de mantener la vigilancia sobre los menores, especialmente en zonas rurales donde existen pozos, quebradas o estanques sin protección.

“El tema de ahogamiento de menores en esos pozos, playas y ríos es muy común. Los papás y las mamás no tienen el control total de los hijos en este tiempo. Entonces, en ese sentido, casi siempre se van a buscar aventuras de bañarse en ese tipo de pozos, se van para la playa o se van para un río y es normal que de pronto un niño, se ahogue arbitrariamente en un pozo de esos”, expresó el concejal.