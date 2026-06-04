Video | “La usaré cuando me dé la gana porque soy libre”: José Manuel Restrepo tras medida contra Abelardo de no ponerse la camiseta de Colombia

El candidato a la vicepresidencia José Manuel Restrepo Abondano se pronunció este jueves 4 de junio tras la determinación de un juzgado de Bogotá de prohibirle el uso de la camiseta de la Selección Colombia a Abelardo de la Espriella durante lo que queda de campaña presidencial.
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A través de un video publicado en sus redes sociales, el exministro y fórmula de Abelardo señaló que “nadie puede decidir cómo expresa un colombiano su identidad” y que se pondrá la camiseta cuando “se le dé la gana”, ya que eso hace parte del libre desarrollo de la personalidad.
“En el marco de mi derecho al libre desarrollo de mi personalidad, yo usaré la camiseta de la Selección Colombia cuando se me dé la gana. Eso significa que la usaré hoy, mañana o el día que sea necesario porque soy libre y tengo la libertad suficiente para decidir cuándo quiero usarla y cuándo no”, expresó en sus redes sociales.