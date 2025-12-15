Alcalde Galán rechazó las amenazas del ELN y criticó la política de paz del gobierno Petro: “una evidencia del fracaso”

El panorama de seguridad en varias zonas del país estuvo tensa durante este fin de semana tras un anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que comunicó su decisión de iniciar un periodo de “paro armado” de 72 horas.
Le puede interesar: Paloma Valencia ganó la encuesta interna del Centro Democrático y será su candidata presidencial, ¿qué sigue?
La declaración, difundida por medio de un comunicado a través de las redes sociales, marcó el retorno a las hostilidades abiertas por parte del grupo guerrillero, generando pánico y temor a los colombianos, sobre todo a los que se encontraban en las zonas del paro.