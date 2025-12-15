x

Alcalde Galán rechazó las amenazas del ELN y criticó la política de paz del gobierno Petro: “una evidencia del fracaso”

El alcalde de Bogotá aseguró que el mensaje de este grupo armado es una muestra del “fracaso” de las políticas de paz del gobierno Petro, por lo que anunció un refuerzo en la seguridad para mitigar riesgos y violencia.

    El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que activaron las medidas de seguridad preventivas necesarias en la ciudad para mitigar cualquier riesgo o acción violenta. FOTO: Colprensa y captura video de redes sociales
    El Ejército de Liberación Nacional, ELN. FOTO: Colprensa
El Colombiano
15 de diciembre de 2025
bookmark

El panorama de seguridad en varias zonas del país estuvo tensa durante este fin de semana tras un anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que comunicó su decisión de iniciar un periodo de “paro armado” de 72 horas.

La declaración, difundida por medio de un comunicado a través de las redes sociales, marcó el retorno a las hostilidades abiertas por parte del grupo guerrillero, generando pánico y temor a los colombianos, sobre todo a los que se encontraban en las zonas del paro.

El Ejército de Liberación Nacional, ELN. FOTO: Colprensa

De acuerdo con el comunicado por parte del ELN, esta ofensiva armada comenzó “el día 14 de diciembre de 2024 a las 6:00 a.m. y termina el 17 de diciembre de 2025 a las 6:00 a.m.”.

Hasta el presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto, dando la orden de atacar a este grupo, asegurando que “nunca entendió el ELN que lo más revolucionario que podía hacer, era juntar en la práctica el amor eficaz de Camilo Torres Restrepo con la paz del país”.

Una seria advertencia a la población civil

La amenaza no solo fue dirigida a la Fuerza Pública colombiana, sino que también incluyó una advertencia directa a toda la ciudadanía en varias regiones del país.

“Informamos a los habitantes de las ciudades de Cúcuta, Barrancabermeja, Medellín, Bogotá, Cali y Popayán y sus áreas metropolitanas y rurales, evitar mantenerse cerca a instalaciones, vehículos y motocicletas de unidades policiales y militares”, se lee textualmente en el documento que detalló el alcance de las acciones.

Esto se sumó a la aparición de las famosas banderas de este grupo armada en varias zonas del país en Popayán, Cali y hasta se habló de una cerca en la autopista Medellín-Bogotá, en Antioquia, por lo que las autoridades activaron de inmediato el protocolo de verificación.

La respuesta desde Bogotá por parte de Galán

Ante la amenaza explícita, especialmente dirigida a la capital, el alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció en la mañana de este lunes 15 de diciembre, haciendo un fuerte énfasis en la situación de los diálogos de paz, por lo que criticó el tema de la paz del Gobierno Nacional.

“Hace tres años nos dijeron que en unos meses se acababa el ELN. Hoy vemos que eso no es así. Vemos a un ELN envalentonado que cree que puede amedrentar al país después de un fallido ejercicio de paz, con la intención de afectar en diferentes territorios a la fuerza pública”, expresó.

El mandatario de la capital rechazó las intimidaciones y catalogó la situación como una prueba del fracaso gubernamental en la mesa de negociación. El anuncio del ELN es “una evidencia más del fracaso de una política de paz que no está funcionando, que tiene que ser revisada y replanteada”, sentenció el Alcalde.

Galán confirmó que, en coordinación con las autoridades, activaron las medidas de seguridad preventivas necesarias en la ciudad para mitigar cualquier riesgo o acción violenta que pueda poner en peligro a los habitantes de Bogotá.

