“¿Qué hace tuiteando para meterse en campañas?”: el reclamo de Angélica Lozano a Petro tras implosión en la Alianza Verde

El ‘encontrón’ político que está dinamizando el panorama esta semana es el choque al interior de la Alianza Verde, luego de que se conocieran fuertes críticas a decisiones internas de la colectividad frente al apoyo a la campaña presidencial de Iván Cepeda. Una de las críticas provino de la senadora Angélica Lozano, quien cuestionó duramente esta decisión en un video que circula en redes sociales.
La senadora Angélica Lozano aseguró a través de un mensaje que compartió en su cuenta de X (antes Twitter) que la decisión del partido Alianza Verde “es lamentable”.
“Imponer, obligar y desconocer la voz de las minorías, privilegiando únicamente la de las mayorías, no solo evidencia un talante autoritario (propio del gobierno que pretenden respaldar), sino que también desconoce los fundamentos y principios democráticos de nuestro principal referente: el profesor Antanas Mockus”, afirmó.