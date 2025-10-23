Capturaron a hombres con 28 lingotes de oro avaluados en más de 15 mil millones

Un reciente operativo de la Policía Nacional permitió descubrir una sofisticada modalidad de ocultamiento de oro que, según las autoridades, estaría vinculada a redes de lavado de activos que operan en el sur del país. Dos hombres fueron detenidos mientras transportaban 28 lingotes de oro escondidos dentro del tanque de combustible de su vehículo. Entérese: Mataron a joven cantante que había llegado “sin permiso” a territorio controlado por ilegales en Cauca: “Los que mandan son ellos” El hallazgo se produjo en la vereda El Cedro, sobre la vía que comunica a Mocoa (Putumayo) con Pitalito (Huila), cuando uniformados del puesto de control interceptaron el automóvil y detectaron irregularidades durante la inspección. Tras una revisión más detallada, los agentes hallaron el metal precioso cuidadosamente camuflado, con un peso total de 41 kilos.

Fiscalía asegura millonario decomiso de oro

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el cargamento, avaluado en más de 15.514 millones de pesos, no contaba con ningún tipo de documentación que acreditara su procedencia legal. Los detenidos identificados como Andrey David Murcia Dávila y Fernando Andrade Delgadillo Rodríguez no pudieron presentar los certificados de origen ni los permisos exigidos por las autoridades mineras. “El conductor del automotor, Andrey David Murcia Dávila; y la persona que lo acompañaba, Fernando Andrade Delgadillo Rodríguez, no acreditaron la procedencia lícita del metal precioso. En ese sentido, fueron capturados, imputados por el delito de lavado de activos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario”, escribió el ente acusador en un post de X (antes Twiter).