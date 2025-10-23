Capturaron a hombres con 28 lingotes de oro avaluados en más de 15 mil millones

Un reciente operativo de la Policía Nacional permitió descubrir una sofisticada modalidad de ocultamiento de oro que, según las autoridades, estaría vinculada a redes de lavado de activos que operan en el sur del país. Dos hombres fueron detenidos mientras transportaban 28 lingotes de oro escondidos dentro del tanque de combustible de su vehículo.
El hallazgo se produjo en la vereda El Cedro, sobre la vía que comunica a Mocoa (Putumayo) con Pitalito (Huila), cuando uniformados del puesto de control interceptaron el automóvil y detectaron irregularidades durante la inspección. Tras una revisión más detallada, los agentes hallaron el metal precioso cuidadosamente camuflado, con un peso total de 41 kilos.