Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Capturaron a hombres con 28 lingotes de oro avaluados en más de 15 mil millones

Las autoridades incautaron 28 lingotes escondidos en tanque de vehículo y detuvieron a dos hombres en operación contra lavado de activos.

  • Andrey David Murcia Dávila y Fernando Andrade Delgadillo Rodríguez fueron capturados con 28 lingotes de oro. FOTOS: Fsicalía General de la Nación
Colprensa
23 de octubre de 2025
Un reciente operativo de la Policía Nacional permitió descubrir una sofisticada modalidad de ocultamiento de oro que, según las autoridades, estaría vinculada a redes de lavado de activos que operan en el sur del país. Dos hombres fueron detenidos mientras transportaban 28 lingotes de oro escondidos dentro del tanque de combustible de su vehículo.

El hallazgo se produjo en la vereda El Cedro, sobre la vía que comunica a Mocoa (Putumayo) con Pitalito (Huila), cuando uniformados del puesto de control interceptaron el automóvil y detectaron irregularidades durante la inspección. Tras una revisión más detallada, los agentes hallaron el metal precioso cuidadosamente camuflado, con un peso total de 41 kilos.

Fiscalía asegura millonario decomiso de oro

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el cargamento, avaluado en más de 15.514 millones de pesos, no contaba con ningún tipo de documentación que acreditara su procedencia legal. Los detenidos identificados como Andrey David Murcia Dávila y Fernando Andrade Delgadillo Rodríguez no pudieron presentar los certificados de origen ni los permisos exigidos por las autoridades mineras.

“El conductor del automotor, Andrey David Murcia Dávila; y la persona que lo acompañaba, Fernando Andrade Delgadillo Rodríguez, no acreditaron la procedencia lícita del metal precioso. En ese sentido, fueron capturados, imputados por el delito de lavado de activos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario”, escribió el ente acusador en un post de X (antes Twiter).

Por tal motivo, ambos fueron imputados por el delito de lavado de activos y enviados a un centro carcelario mientras avanza la investigación. El oro incautado fue entregado al Fondo Especial para la Administración de Bienes (FEAB) y permanecerá bajo custodia del Banco de la República.

El fiscal encargado del caso indicó que la investigación busca establecer si el metal proviene de minería ilegal y si hace parte de una red dedicada al blanqueo de capitales mediante la comercialización de oro. Con este golpe, las autoridades reafirman su compromiso en la lucha contra las economías ilícitas que afectan al país.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

Utilidad para la vida