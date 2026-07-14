Catalina Giraldo accedió a la eutanasia tras no lograr el acceso al suicidio médicamente asistido que solicitó

Catalina Giraldo Silva, psicóloga de 31 años, falleció el pasado 9 de julio tras acceder a la eutanasia, luego de no obtener autorización para recibir la Asistencia Médica al Suicidio (AMS), el mecanismo que había solicitado desde hacía diez meses dentro del sistema de salud. Su caso, que llegó a la Corte Constitucional, permanece en estudio y mantiene abierto el debate sobre la reglamentación de esta alternativa en Colombia. La noticia fue dada a conocer por el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLab), organización que acompañó el proceso judicial. En un pronunciamiento afirmó: “Es doloroso ver cómo la inacción del Estado obligó a Catalina a recurrir a la eutanasia, cuando su verdadero deseo era la Asistencia Médica al Suicidio para ser ella misma quien administrara el medicamento. Un acto de cuidado y total autonomía que le fue negado”. En contexto: Mujer con trastorno mental busca que su EPS autorice el suicidio médicamente asistido

Catalina no quería acceder inicialmente a la eutanasia. Su solicitud era la AMS porque deseaba ser ella quien administrara el medicamento. Sin embargo, esta práctica aún no cuenta con una reglamentación que indique cómo deben aplicarla las EPS, IPS y los profesionales de la salud. Por esa razón, su solicitud fue negada. La historia de Catalina comenzó años antes de su solicitud. Desde 2020 recibió más de 40 esquemas farmacológicos, fue hospitalizada en nueve ocasiones por razones psiquiátricas y pasó por tres ciclos de terapia electroconvulsiva. Esos tratamientos no lograron aliviar el sufrimiento derivado de los diagnósticos de trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad. Con ese historial, Catalina solicitó acceder a la AMS mediante la Sentencia C-164 de 2022 para personas que cumplan determinados requisitos, entre ellos padecer un sufrimiento intenso causado por una enfermedad grave e incurable, manifestar un consentimiento libre e informado y realizar el procedimiento bajo supervisión médica. Sin embargo, la falta de reglamentación impidió que su petición avanzara. Lea más: Habló la mamá de Catalina Giraldo, la mujer que pide a su EPS el suicidio médicamente asistido por salud mental Durante diez meses interpuso recursos y acciones judiciales para que su solicitud fuera estudiada. Aunque el proceso llegó a la Corte Constitucional, la decisión nunca se produjo mientras ella estaba con vida. En una entrevista concedida a Noticias Caracol horas antes de su muerte, Catalina explicó por qué finalmente aceptó la eutanasia, pese a que esa no era la opción que había elegido inicialmente: “Me siento muy tranquila. Muchos años no sentía esta tranquilidad. Quita un peso inmenso saber que tu sufrimiento no va a prolongarse indefinidamente en el tiempo, sino que más bien puedes detenerlo, puedes decir que es suficiente”, dijo.

También relató que cambiar de decisión no fue sencillo. “Pues yo debo decir que llegar a esa decisión no fue fácil (...) me negaba a solicitar nuevamente la eutanasia porque sentía que estaba traicionando esta lucha (...) llevo desde septiembre del año pasado, o sea, 10 meses, en esta lucha por la muerte digna”, afirmó.

Catalina explicó que para “el suicidio médicamente asistido para mí era un acto de autonomía y de apropiarme de algo que me había generado suficiente sufrimiento durante mucho tiempo”. Según contó, el momento que la llevó a solicitar nuevamente la eutanasia ocurrió tras una hospitalización psiquiátrica en mayo de este año. Antes de morir también envió un mensaje a los magistrados de la Corte Constitucional que estudian su caso: “Esta lucha no termina conmigo (...) este proceso sigue, hay personas que lo necesitan de manera urgente y prioritaria. Hay personas que sufren y que se suicidan todos los días (...) La gente se suicida y se va a seguir suicidando. Negar esta realidad es desconocer lo que está pasando en el país y a nivel mundial. Y si las personas se suicidan, ¿por qué no acompañarlas? ¿Por qué no hacerlo de una manera que sea segura para ellas?”, afirmó durante la entrevista. Para DescLab, el proceso judicial no termina con la muerte de Catalina. La organización sostiene que “la Corte Constitucional aún debe pronunciarse sobre el fondo del caso para definir si el Estado debe reglamentar la Asistencia Médica al Suicidio como una alternativa efectiva dentro del derecho a morir dignamente reconocido por la jurisprudencia colombiana”. Siga leyendo: Estudio revela que 61 % de universitarios evaluados de Medellín reportó ideación suicida

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