Presidente electo dio un mes para que grupos armados se sometan: “no habrá ofertas generosas”

El presidente electo Abelardo de la Espriella lanzó ultimátum a los grupos armados ilegales del país. Les dio un mes para someterse a la justicia, advirtiendo que en su gobierno no habrá negociaciones amplias ni concesiones como, según dijo, se dieron durante la administración de Gustavo Petro.

“Disponen de un mes para organizar su sometimiento. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables, como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin”, afirmó.

El presidente electo también arremetió contra la política de paz total del actual Gobierno, al señalar que existió una “connivencia” con estructuras criminales, lo que calificó como “vergonzoso”.