Expresidente Santos sobre la crisis con Estados Unidos: “Petro ha venido buscando un enfrentamiento con Trump desde hace mucho tiempo y pierde Colombia”

El exmandatario aseguró que un conflicto entre “el mayor consumidor con el mayor productor” de drogas, quien se beneficia es el crimen organizado.

    Desde el foro ‘World in Progress’ en Barcelona, el expresidente Juan Manuel Santos se refirió a la crisis diplomática que atraviesa Colombia con Estados Unidos. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
Europa Press
hace 16 horas
bookmark

El expresidente de Colombia y premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, calificó la tensa situación entre Donald Trump y Gustavo Petro como “muy triste y muy lamentable”. “Petro ha venido buscando un enfrentamiento con Trump desde hace tiempo. Sus discursos muy agresivos contra EE. UU. buscan que lo pongan a él de mártir o de jefe del antiimperialismo, eso para él es una ventaja. Y Trump está demostrando a sus ciudadanos que es fuerte en la lucha contra las drogas. A cambio, pierden los pueblos de EE. UU. y de Colombia”, dijo.

El exmandatario se refirió a las acusaciones de Trump a Petro de ser un “líder del narcotráfico” y de anunciar el retiro de los subsidios y pagos a Colombia después de que el presidente colombiano le reprochara haber destruido una de las lanchas desplegadas en el mar Caribe y le acusara de haber cometido asesinatos a la administración estadounidense.

“Es una situación muy desafortunada, muy lamentable, Colombia y Estados Unidos tenían la mejor relación, éramos el aliado estratégico de Estados Unidos en América Latina y teníamos una relación muy fluida y muy productiva para ambas naciones”, afirmó Santos en declaraciones a Europa Press durante el foro ‘World in Progress’ en Barcelona y añadió que los insultos entre mandatarios solo traen dificultades.

El expresidente colombiano expresó que “si pelean el mayor consumidor con el mayor productor” de drogas, quien se beneficia es el crimen organizado, y atribuyó esta situación al temperamento de ambos líderes.

Puede leer: ¿Qué vías tiene Colombia para salir de la crisis con Estados Unidos por la pelea entre Petro y Trump? Expertos responden

Además, deseó que se pueda solucionar pronto, y criticó: “Si el presidente Petro está buscando un efecto parecido al de su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, de recuperar su popularidad enfrentando a Trump, pues puede que logre algo en esa dirección, pero a un costo demasiado alto para el pueblo colombiano”.

Santos cree que hay riesgo de que Estados Unidos aplique sanciones a Colombia después de este episodio, aunque ha deseado que no ocurra porque sería “muy perjudicial para la economía colombiana”.

Preguntado por las futuras elecciones presidenciales en Colombia en 2026, el expresidente colombiano ha defendido que su país necesita un Gobierno capaz de generar consensos: “Ni la extrema izquierda, ni la extrema derecha, ni Petro ni Uribe”, y ha agregado que si ganaran cualquiera de estas dos fuerzas habría un Gobierno ingobernable, textualmente.

Relacionado: Las veces en que los cruces entre Trump y Petro en redes sociales pusieron en jaque la diplomacia entre Colombia y Estados Unidos

Asimismo, llamó a “atemperar la violencia verbal” y dejar de lazo la sed de revancha para que las elecciones presidenciales se puedan desarrollar sin contratiempos, y ha insistido en la necesidad de moderación y generar políticas a partir del acuerdo.

Santos y su respaldo a María Corina Machado

El exjefe de Estado también aprovechó para hablar sobre otros temas a nivel internacional, como los esfuerzos de Trump para terminar la guerra entre Palestina e Israel y la paz en Ucrania.

Santos celebró la “iniciativa del presidente Trump de buscar el alto el fuego, que se logró”, y aseguró que “sería merecedor de un Nobel de la Paz” si logra terminar con estas dos grandes guerras que se vive en Europa y Medio Oriente.

También vio una decisión acertada que se le haya concedido el Nobel de la Paz de 2025 a la opositora venezolana María Corina Machado, ya que considera que ha sido “una persona muy valiente, perseverante en su lucha por recuperar la libertad y la democracia de Venezuela”, por lo que se merecía el reconocimiento, a su juicio.

Sobre Venezuela, el expresidente de Colombia también le lanzó pullas al presidente Petro, que niega la existencia del cartel de los Soles: “Sí que existe y hay pruebas más que suficientes”, añadiendo que así lo acredita un reciente informe del International Crisis Group.

Santos recalcó en que se logre un cambio de régimen pacífico en Venezuela, ya que considera que uno violento “traería consecuencias muy negativas, no solamente a Venezuela, sino a la región, y sobre todo a Colombia”.

También señaló que la dificultad de los acuerdos de paz es la reconciliación del país, y aseguró que Machado tiene talante y actitud para “sentarse a negociar y, si es necesario hacer sacrificios, para lograr esa transición pacífica”.

Por último, el expresidente colombiano ha insistido en que el retorno a la democracia de Venezuela requerirá de “generosidad, mirada a largo plazo y perseverancia”.

Preguntas sobre la nota:

¿Por qué hay crisis entre Colombia y Estados Unidos?
Por los cruces de acusaciones entre Petro y Trump sobre narcotráfico y cooperación antidrogas.
¿Podría EE. UU. sancionar a Colombia por la crisis diplomática?
Santos advirtió que existe ese riesgo y que afectaría la economía nacional.
¿Qué relación tenían Colombia y EE. UU. antes de la crisis?
Santos recordó que eran aliados estratégicos en América Latina con una cooperación fluida y productiva.
