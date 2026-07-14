Casanare, el departamento más golpeado por las lluvias que afectan a más de 16.700 familias

Las lluvias que desde hace varios días afectan al nororiente colombiano tienen su mayor impacto en Casanare, donde 8.308 familias han resultado damnificadas, según el más reciente balance de las autoridades departamentales. La emergencia obligó a declarar la calamidad pública y mantiene a 16 de los 19 municipios del departamento con algún nivel de afectación. El panorama en el departamento representa casi la mitad de las 16.769 familias afectadas que, de manera preliminar, reporta la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en Arauca, Boyacá, Casanare y Norte de Santander, regiones golpeadas por inundaciones, crecientes súbitas, avenidas torrenciales y movimientos en masa. En contexto: Graves inundaciones golpean a Casanare, hay más de 4.200 familias damnificadas

Uno de los casos más críticos se vive en San Luis de Palenque, donde el desbordamiento del río Pauto dejó bajo el agua cerca del 90 % del casco urbano. Además, en todo Casanare permanecen afectadas las comunicaciones terrestres, con puentes colapsados y decenas de vías dañadas. Al entregar un nuevo balance de la emergencia este 14 de julio en 6AM de Caracol Radio, el director de Gestión del Riesgo de Casanare, Wilson Eduardo Porras, indicó que la emergencia también ha dejado graves daños en la infraestructura: “Hemos perdido puentes, hemos perdido vías. Afortunadamente hay que decirlo que no tenemos víctimas que lamentar”, afirmó. Porras agregó que el impacto también alcanza al sector agropecuario, uno de los principales motores económicos de Casanare, y a las viviendas. Según explicó, “en animales llevamos cerca de 18.000 afectaciones, más de 67.000 hectáreas de cultivos, que es un fuerte en el departamento de Casanare, y 6.491 viviendas afectadas entre parciales totalmente”. Lea más: Vías cerradas por fuertes lluvias en Arauca, Casanare y Boyacá, pérdidas ya superan los $300 millones Superada la fase más crítica de evacuación en varias zonas inundadas, las autoridades comenzaron la distribución de ayudas humanitarias. Según el funcionario, “hemos iniciado una vez superada parte de la emergencia, que era toda la evacuación y poner a salvo a las distintas personas que desafortunadamente tuvieron inundaciones, iniciamos ya desde el día de ayer la entrega de esas ayudas humanitarias, de esa primera ayuda de respuesta rápida por parte de la gobernación de Casanare, donde hemos llegado ya a varios municipios”.

De forma paralela, la UNGRD lideró un Comité Nacional para el Manejo de Desastres con el fin de coordinar la respuesta en los cuatro departamentos afectados. Entre las medidas acordadas están el despliegue de asistencia humanitaria de emergencia, la intervención prioritaria de seis puentes estratégicos para recuperar la conectividad, la rehabilitación de servicios esenciales y el apoyo técnico al sector agropecuario.

El director general de la UNGRD, Javier Pava, señaló que “después de escuchar a los gobernadores de los departamentos afectados, hoy tenemos un registro consolidado de los requerimientos al Gobierno Nacional. Los departamentos ya han declarado la calamidad pública y han desplegado sus capacidades operativas, que en algunos casos han sido superadas. Estamos consolidando estas necesidades para iniciar el desplazamiento de las ayudas y fortalecer la respuesta en los territorios”.

La entidad también informó que ya fue activada la capacidad operativa de la Gobernación de Casanare para movilizar maquinaria hacia las zonas más afectadas. En los lugares donde el acceso por carretera continúa interrumpido, la atención se realizará mediante helicópteros. De acuerdo con el balance preliminar de la UNGRD, la temporada de lluvias deja hasta ahora 24 municipios afectados, 16.769 familias damnificadas, 298 viviendas con afectaciones y dos personas desaparecidas en los cuatro departamentos del nororiente colombiano. Entretanto, las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la emergencia y la coordinación con los gobiernos locales para ampliar la atención a las comunidades afectadas. Siga leyendo: Con un dólar en mínimos, 30% de la canasta familiar podría bajar de precio, pero exportadores alertan por impacto Bloque de preguntas y respuestas: