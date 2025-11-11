Niño Emberá cayó desde un segundo piso en una UPI en Bogotá: accidente evidenció condiciones críticas en La Rioja

Un grave incidente con un menor de edad ocurrido recientemente en el asentamiento indígena Emberá de La Rioja, en Bogotá, puso en máxima alerta a la comunidad y a las autoridades distritales de la capital del país.
Un niño de 5 años sufrió una fuerte caída desde un segundo piso, activando de inmediato los protocolos de atención y exponiendo nuevamente las precarias condiciones de vida de esta población en la capital.