Así podrá reclamar por accidentes de tránsito con vehículos sin Soat

La Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) puso en marcha una nueva alternativa digital para la radicación de solicitudes de indemnización dirigidas a personas naturales. Desde este 21 de abril los ciudadanos pueden gestionar en línea reclamaciones relacionadas con accidentes de tránsito causados por vehículos sin seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat), así como con eventos de carácter catastrófico o terrorista. Le puede interesar: Crisis de salud: deuda con 232 hospitales y clínicas en 2025 llegó a $25,7 billones. Esta iniciativa busca simplificar el proceso y permitir que los usuarios realicen sus trámites sin intermediarios. La herramienta digital facilita la presentación directa de solicitudes, reduciendo tiempos y eliminando la necesidad de desplazamientos físicos, en línea con los esfuerzos de modernización institucional.

Entre los beneficios habilitados se encuentra la posibilidad de solicitar compensaciones por fallecimiento, gastos funerarios o incapacidad permanente. Como parte de esta actualización, la entidad integró al entorno virtual el Formulario Único de Reclamación de Indemnizaciones para Persona Natural (Furpen), documento requerido para quienes adelanten estas gestiones, ya sea en nombre propio o como beneficiarios. La plataforma opera de manera continua, las 24 horas del día durante toda la semana y permite tanto la radicación como el seguimiento de las solicitudes en tiempo real. Con esto, la Adres concentra en un único canal digital un trámite que anteriormente implicaba procesos más dispersos.

Con la digitalización del Furpen, este formulario pasa a estar disponible en línea para los casos contemplados por la entidad. Su uso aplica en reclamaciones derivadas de accidentes sin cobertura del seguro obligatorio, así como en situaciones originadas por desastres o actos violentos de gran impacto. En cuanto a los beneficiarios, en situaciones de muerte y gastos funerarios, la indemnización corresponde al cónyuge o compañero permanente y a los hijos. Si no existen hijos, el cónyuge recibe el total, mientras que, en ausencia de estos, la solicitud puede ser presentada por padres o hermanos de la víctima.