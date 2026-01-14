Caso Uribe entra en nueva etapa: víctimas radicaron recurso ante la Corte para tumbar su absolución

La batalla judicial en torno al proceso contra el expresidente Álvaro Uribe entró en una nueva fase. Las víctimas del caso ya radicaron ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de casación contra la sentencia que lo absolvió en segunda instancia y dejó sin efecto la condena de 12 años de prisión que le había sido impuesta por una jueza penal por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.
El anuncio lo hizo el abogado Miguel Ángel del Río, quien actúa como representante de las víctimas, a través de un mensaje en la red social X: “Radicada ante la Corte Suprema de Justicia demanda de Casación en el proceso Uribe en nuestra condición de representantes y Víctimas”.
Con esta actuación, el caso queda ahora en manos de la Sala de Casación Penal del alto tribunal, que deberá evaluar si el fallo absolutorio del Tribunal Superior de Bogotá se ajusta o no a la ley y a la valoración probatoria realizada durante el juicio.
En el proceso fueron acreditadas como víctimas el candidato presidencial Iván Cepeda, el exfiscal Eduardo Montealegre, el ex vicefiscal Jorge Perdomo y Deyanira Gómez, exesposa de un preso vinculado al caso.