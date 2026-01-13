Video | Soldado le salvó la vida a un gato bebé en Bogotá y conmovió al país: “También protegemos a los animales”

Un pequeño maullido rompió la rutina operativa de los uniformados colombianos en las inmediaciones del Cantón Militar Caldas, ubicado en el sur de Bogotá, capital del país.
Le puede interesar: “Estuvo en mantenimiento todo diciembre, este año la iba a cambiar”: amigo de Yeison Jiménez reveló detalles sobre avioneta siniestrada
No se trataba de una alerta de seguridad ni de una orden de mando, sino del hallazgo de un gato recién nacido y en estado de abandono, que tras unas horas, cambió la jornada de una dragoneante del Ejército Nacional.