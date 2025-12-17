x

Embajadora Sarabia explicó qué sigue tras el rescate en un río y la detención de Zulma Guzmán en Londres

La fundadora de la aplicación Car-B es la principal sospechosa del envenenamiento con talio que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá, en hechos ocurridos en abril de este año.

    La embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, indicó cuál es el paso a seguir tras el rescate y detención de Zulma Guzmán, la mujer señalada de envenenar a dos menores de edad en Bogotá. FOTOS: Colprensa y tomadas de redes sociales
El Colombiano
Colprensa
17 de diciembre de 2025
bookmark

En un río rescataron a Zulma Guzmán Castro, de 50 años, la mujer señalada de estar detrás del envenenamiento con talio que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá, un caso de intoxicación ocurrido el pasado 5 de abril.

La fundadora de la aplicación Car‑B, quien anteriormente había sido localizada en Brasil, Argentina y España, fue hallada en el río Támesis, en Londres, tras haber huido a esa ciudad de Inglaterra, según reveló el diario británico The Daily Mail.

En contexto: ¡Atención! Capturan en Londres a Zulma Guzmán, señalada de envenenamiento con talio, ¿por qué estaba en un río?

Las autoridades indicaron al medio citado que recibieron una alerta hacia las 6:45 de la mañana del martes 16 de diciembre sobre una mujer que se encontraba en situación de riesgo en el puente de Battersea. Al llegar al lugar, comprobaron que se trataba de Guzmán Castro, por lo que fue trasladada a un hospital cercano para evaluar su estado de salud.

Sobre esta situación, la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, se pronunció en una entrevista con El Tiempo e indicó que la sospechosa permanece hospitalizada y que por el momento no ha sido judicializada, ya que la legislación británica exige primero que la persona reciba el alta médica para ser puesta a disposición de las autoridades.

La señora se encuentra en un hospital en este momento y no ha sido capturada. Según las leyes británicas, se debe esperar a que sea dada de alta en el hospital donde se encuentra para que la judicialicen. Una vez pase eso, será puesta a disposición de las autoridades”, expresó Sarabia al medio citado, agregando que la ubicación de la señalada fue posible gracias a un sistema de cámaras de seguridad avanzado con el que cuenta esta ciudad de Inglaterra.

No obstante, fuentes cercanas al caso confirmaron que el Tribunal de Magistrados de Westminster emitió una orden de arresto en su contra. De estar en condiciones médicas adecuadas, Guzmán podría quedar bajo custodia y comparecer ante ese despacho, que maneja procesos penales y solicitudes de extradición.

Guzmán concedió recientemente una entrevista en la que sostuvo su inocencia y afirmó contar con pruebas para respaldar su versión. En ese espacio reconoció decisiones personales tomadas años atrás durante una relación sentimental, entre ellas el seguimiento a un vehículo por motivos de desconfianza, hechos que hoy son materia de análisis por parte de los investigadores.

Siga leyendo: La razón por la que Zulma Guzmán, señalada de la muerte de dos menores por envenenamiento, fue demandada en 2023

Mientras avanzan los trámites judiciales y se define su situación en Londres, el caso continúa bajo reserva en varios de sus aspectos y a la espera de las determinaciones que adopten las autoridades competentes en ambos países.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Zulma Guzmán no fue judicializada de inmediato?
Por ley británica, la persona debe recibir primero el alta médica antes de ser puesta a disposición de las autoridades.
¿Dónde fue encontrada Zulma Guzmán?
En el río Támesis, cerca del puente de Battersea, Londres.
¿Habrá extradición a Colombia?
El tribunal británico evaluará la extradición una vez la sospechosa esté bajo custodia y en condiciones médicas aptas.
