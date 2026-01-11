Testigos del accidente de Yeison Jiménez revelan detalles clave de los minutos previos al siniestro: “El piloto se veía preocupado”

El testimonio de un trabajador que vio de cerca el siniestro que le quitó la vida al cantante de música popular se convierte ahora en una de las piezas clave para reconstruir los minutos previos al accidente de la avioneta en el que murieron seis personas, entre ellas el cantante Yeison Jiménez.

“La avioneta despegó pero con un ruido raro. Cuando estaba subiendo comenzó a perder altura, trató de devolverse al aeropuerto, pero siguió perdiendo altura. Comenzó a planear y trató de aterrizar de emergencia en la finca, pero no lo logró. Se vino a tierra, se incendió, tuvo una explosión pequeña y unos minutos después explotó en pedazos y se incineró por completo. Todos murieron calcinados”, le relató a El Tiempo, Camilo Andrés Pongutá, trabajador de la finca donde cayó la aeronave.

Contó también que al momento del accidente cerca de 30 personas trabajaban en un semillero de cebolla cabezona, cuando el sonido del motor captó su atención. “De repente el sonido, al parecer de un motor de la avioneta que acababa de despegar, nos llamó la atención, sin imaginarnos que iba a caer a unos 40 metros de donde estábamos”, le señaló al medio anteriormente citado.

Según su testimonio, la escena se tornó caótica en cuestión de segundos. “Todo fue el caos completo. No sabíamos qué hacer. Unos huían despavoridos, otros trataban de acercarse a la avioneta para auxiliar a los ocupantes, pero no se escuchaban gritos de nadie pidiendo auxilio, solo el rugir de las llamas, todo lleno de un espeso humo negro”, recordó.

Agregó que, de forma simultánea, “los celulares de quienes estábamos en el predio comenzaron a sonar: eran nuestros familiares, amigos y vecinos asustados”.

Las otras víctimas fueron identificadas como Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio y Weisman Mora. Las autoridades precisaron que Óscar Marín, natural de Victoria (Caldas), era asistente personal del cantante, mientras que Jéfferson Osorio, oriundo de Manzanares, se desempeñaba como su representante.

“Al piloto se le veía preocupado y algo le insistía a Yeison. Lo único que le alcancé a escuchar es que el cantante le dijo: ‘hagámosle’”, le contó también a El Tiempo un seguidor del cantante que estuvo con él antes del accidente.

La avioneta despegó finalmente a las 4:09 de la tarde del sábado. Minutos después se escuchó el estruendo y se vio la llamarada de humo que dejó el accidente. Motociclistas que presenciaron el vuelo le contaron al medio ya mencionado que aseguraron haber visto maniobras irregulares en el aire antes de perder de vista la aeronave.

Lea también: Se conocen nuevos detalles del accidente en el que murió Yeison Jiménez y su equipo de trabajo; voló unos 3 minutos y “hubo un viraje”