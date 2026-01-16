x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Atención, viajeros: Satena convocó concurso de fotografía de paisajes colombianos

Hasta el próximo 30 de enero está abierta la convocatoria para participar en ‘Un país volando con Satena’, un concurso nacional de fotografía con el cual la aerolínea celebra sus 64 años de existencia.

  Satena convocó un concurso nacional de fotografía dirigido a todos los públicos. Foto: Colprensa
    Satena convocó un concurso nacional de fotografía dirigido a todos los públicos. Foto: Colprensa
Colprensa
hace 6 horas
bookmark

El concurso, que estará abierto a público en general, propone fortalecer la conexión emocional con las regiones, resaltar la diversidad cultural, natural y humana del país y visibilizar el impacto social de Satena como aerolínea que llega a distintos territorios del país.

Las imágenes seleccionadas harán parte del Libro Conmemorativo de los 64 años de Satena, una publicación que recogerá memorias, paisajes e historias construidas desde el aire.

“Durante 64 años hemos volado para unir regiones, acortar distancias y construir país. Este concurso es una invitación a que los colombianos nos ayuden a contar esa historia desde su propia mirada, resaltando la riqueza de nuestros territorios y el sentido social que ha caracterizado a SATENA a lo largo de su trayectoria”, afirmó el Mayor General Óscar Zuluaga Castaño, presidente de Satena.

Son cuatro categorías en las que se puede participar: Historia y evolución de Satena; Naturaleza, paisajes: Satena y retratos de mi región; Cultura y tradición, y Satena en mi región.

Cada participante podrá postular hasta cinco fotografías, que serán evaluadas por jurados especializados.

