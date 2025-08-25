Djokovic debutó con dudas y Medvedev quedó eliminado del US Open

Ante un rival al que casi dobla en edad, Novak Djokovic sudó el pasado domingo para superar su estreno en el Abierto de Estados Unidos, donde Daniil Medvedev encajó una surrealista eliminación de madrugada del lunes
Antes que los favoritos Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, Djokovic compareció en la pista central con un triunfo ante el prometedor Learner Tien mucho más sufrido de lo que indica el marcador.
El serbio, de 38 años, pasó por momentos de calvario físico ante el estadounidense, de 19, con caídas y problemas en un pie, pero prevaleció por 6-1, 7-6 (7-3) y 6-2.
El californiano, una de las promesas del tenis estadounidense, desperdició una pelota para ganar el segundo set en un momento en el que Djokovic no dejaba de resoplar, aparentemente exhausto físicamente.