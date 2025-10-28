x

Así fue la emotiva propuesta de matrimonio en pleno concierto de Shakira en el Pascual Guerrero

El regreso de la barranquillera a Cali despertó múltiples emociones entre sus fanáticos, quienes buscaron convertir la experiencia de ver a su artista preferida en algo inolvidable.

  • La propuesta de matrimonio estuvo ambientada por una de las canciones más emblemáticas de Shakira. Foto: Captura de TikTok y Camilo Suárez - EL COLOMBIANO
Brian Ferney Valencia Ríos
Digital - Alcance

hace 12 horas
bookmark

La cantante barranquillera Shakira volvió a presentarse en Cali tras casi dos décadas. La doble fecha realizada en la capital valluna de la gira Las mujeres ya no lloran World Tour dejaron momentos inolvidables dentro de los espectadores.

Uno de los instantes más especiales del fin de semana no se originó en la tarima, sino entre el público. En medio de la interpretación de Antología, una de las canciones más icónicas de Shakira, un hombre se arrodilló para pedirle matrimonio a su pareja.

Lea también: Video | Así cantó Shakira junto al Grupo Niche en su regreso a Cali tras 19 años

El romántico suceso que se desarrolló en la multitud cautivó a los miles de asistentes. Los gritos y aplausos se hicieron presentes inmediatamente, y el novio reaccionó diciendo que sí a la propuesta.

El instante fue capturado en video por varios espectadores y se hizo viral a través de las redes sociales en donde los internautas comentaron que el ambiente del concierto, cargado de amor y nostalgia, se convirtió en el escenario perfecto para una propuesta irrechazable.

@garciaaugusto_ es increíble como mi corazón latia tan fuerte en ese momento. una propuesta de matrimonio en medio de un gran concierto #fyp #shakira #lmynlworldtour #matrimonio #foryoupage ♬ sonido original - Gerardo Garcia G

Esta no es la primera vez que una pareja encuentra en un espectáculo de la barranquillera una ocasión especial para pedir matrimonio. En medio de sus conciertos en marzo celebrados en Ciudad de México, un hombre aprovechó un espacio entre la cantantes y sus seguidores (meet and greet) para hacerle la propuesta a su novio.

El regreso de Shakira a Cali dejó sorpresas para su público

Otro de los hechos que marcaron los conciertos de la barranquillera en el Pascual fue el encuentro de Shakira con Manuel Polanco, un fanático que viajó más de ochocientos kilómetros desde el corregimiento de Córdoba, Sucre, para asistir.

Durante la interpretación de la Session 53 con Bizarrap, Shakira descendió del escenario, lo saludó, grabó un video con su celular y lo invitó a compartir el micrófono. Polanco, que había pospuesto por años su sueño de verla en concierto por limitaciones económicas, logró abrazar y cantar junto a su ídolo, describiendo el momento como un “milagro” y un “sueño hecho realidad”.

@manuelpolancoc De los favoritos de Dios, este momento lo vale todo 💎 #LMYNLWorldTourCali #LMYNLWorldTour #Cali ♬ sonido original - Manuel Polanco

La visita de Shakira a la capital valluna dejó un impacto económico estimado de más de 21 millones de dólares y generó cerca de 3.000 empleos temporales, con ocupaciones totales en los sectores hotelero, gastronómico y de transporte.

La intérprete de Soltera, Hips don´t lie, Ojos así y Ciega sordomuda continuará con la etapa final de su gira mundial en Bogotá donde se presentará el 1 de noviembre en el Vive Claro.

Siga leyendo: Shakira fue demandada por hombre de 80 años que aseguraba tener una relación con ella, ¿qué dijo la cantante?

Utilidad para la vida