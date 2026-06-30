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Chilavert reapareció tras victoria de Paraguay con provocadores mensajes en redes sociales

El exguardameta paraguayo criticó antes del partido al técnico argentino Gustavo Alfaro y al actual portero de la albirroja, Orlando Gill. Esto dijo luego de la victoria de los sudamericanos ante los germanos.

  • El portero José Luis Chilavert no felicitó directamente a los jugadores y replicó publicaciones relacionadas con su polémica con el técnico Gustavo Alfaro. Fotos: Getty Images y Xinhua
    El portero José Luis Chilavert no felicitó directamente a los jugadores y replicó publicaciones relacionadas con su polémica con el técnico Gustavo Alfaro. Fotos: Getty Images y Xinhua
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 45 minutos
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La histórica clasificación de Paraguay sobre Alemania a octavos de final del Mundial 2026 inclinó las miradas hacia uno de los referentes del fútbol de ese país, el arquero José Luis Chilavert, quien previo al encuentro había criticado al técnico y al guardameta titular del combinado guaraní.

El exportero paraguayo que desarrolló gran parte de su carrera en Vélez Sarsfield evitó cualquier felicitación directa al plantel que, ante todo pronóstico, eliminó a los tetracampeones del mundo y, tiempo después del partido, publicó algunos mensajes en redes sociales.

Sin embargo, estas publicaciones no correspondieron a mensajes propios del exguardameta. Por el contrario, su reacción consistió en replicar mensajes de otros usuarios que sugerían que sus duras críticas previas habían servido como motor de motivación para “despertar” a la selección.

Lea también: Video | Paraguay dio el golpe en el Mundial: venció a Alemania en penaltis y se metió a octavos de Norteamérica 2026

“Chilavert salió a disparar munición pesada para despertar al gigante sudamericano. ¡Lo logró claramente!” y “Solo los Chilalovers lo sabemos”, fueron algunos mensajes replicados por el portero de 60 años retirado profesionalmente desde el 2004.

Adicionalmente, mantuvo fijada en su perfil de X una respuesta agresiva que le había dedicado a Gustavo Alfaro días antes del encuentro, luego de que el técnico lo llamara “francotirador”.

“Preocúpese por Alemania, el Mundial es fútbol de alto nivel y no un congreso de la Corrupbol, donde usted es el filósofo de turno. Deje de mentir al pueblo paraguayo”, sostenía en esa respuesta.

En sus mensajes compartidos también replicó una declaración antigua suya en la que respaldaba a Alfaro en un momento previo, algo que fue interpretado por internautas como un intento de alinearse convenientemente tras el éxito del proceso que tanto había atacado.

El polémico José Luis Chilavert de peleas y agarrones

El palmarés de José Luis Chilavert cuenta con títulos colectivos, individuales y hasta goles, pues, pese a ser portero, hizo parte de aquella generación donde había arqueros que, así como sabían evitarlo, marcaban goles.

René Higuita, Jorge Campos y Rogério Ceni fueron algunos porteros que, junto a Chilavert, se convirtieron en un problema para sus colegas, quienes veían cómo otro guardameta los enfrentaba y salían victoriosos.

Sin embargo, en ese legado del nacido en Luque también hay varias polémicas donde no solo fue un dolor de cabeza por temas deportivos, sino conductas que iban más allá del reglamento.

Ejemplo de esto fueron sus constantes escupitajos a rivales y hasta periodistas. Una de las víctimas fue el defensa argentino Óscar Ruggeri, en 1996, quien luego de que el portero de Vélez escupiera en la cara al jugador de San Lorenzo, este en respuesta intentó lesionarlo de gravedad al paraguayo.

Al año siguiente, en 1997, en un encuentro por las eliminatorias a Francia 1998, el nacido en Luque se enredó en un pleito con el delantero Faustino Asprilla, donde hubo escupitajo por parte del portero y un golpe del vallecaucano.

En ese partido ambos fueron expulsados, pero, camino a los vestuarios, Chilavert buscó a Asprilla en el banco de suplentes y le dio un puñetazo en la cara, algo que provocó una batalla campal donde Víctor Hugo Aristizábal lanzó una patada para defender a su compañero.

En el 2001, un hecho similar se repitió entre el portero paraguayo y el lateral brasilero Roberto Carlos, a quien el portero le lanzó un escupitajo directo al rostro frente a las cámaras de televisión. El periodista Martín Cicchioli y el delantero uruguayo Sebastián Abreu también fueron víctimas de Chilavert.

Siga leyendo: “Desde que pusieron el micrófono, el fútbol está amariconado”: polémicas declaraciones de Chilavert sobre Vinícius y Mbappé

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