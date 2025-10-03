AKT abrió más de 100 vacantes nocturnas para ensambladora en Envigado: ¿cómo aplicar?

La ensambladora de motocicletas AKT anunció la apertura de más de 100 vacantes para su nuevo turno nocturno en la planta de Envigado, una convocatoria que responde al crecimiento y expansión de la compañía, y que busca generar nuevas oportunidades de empleo en la región. Los cargos disponibles son Operarios de producción, Operarios de logística, Operario electromecánico y Conductores. Entre los requisitos generales para postularse están: contar con el bachillerato y tener al menos un año de experiencia laboral en áreas relacionadas. Desde la compañía resaltaron que este proceso de contratación hace parte del plan de expansión que vive AKT en Colombia. “En AKT estamos creciendo y expandiéndonos mucho, lo que genera empleo. ¡Apasionados por el progreso!”, señalaron voceros de la empresa, reafirmando el compromiso con el desarrollo económico del país. Le puede interesar: ¡Aproveche! ManpowerGroup abrió más de 5.000 empleos para temporada de fin de año en todo el país

¿Por qué trabajar en AKT motos?

La empresa busca personal para tareas de bodega, inventarios y alistamiento de pedidos. FOTO: JAIME PÉREZ

La empresa, orgullosamente colombiana, destaca por su cultura de cercanía, innovación y sentido de pertenencia. “En AKT aceleramos el progreso de un país con la misma pasión y energía que nos motiva a avanzar cada día. Vibramos con las nuevas ideas y el poder de hacerlas realidad”, agregaron. Con estas vacantes, AKT busca fortalecer su equipo humano para atender la creciente demanda del mercado y consolidarse como una de las marcas líderes en el sector automotor colombiano. Lea más: Empleos en tecnología: más de 3.700 vacantes en informática y telecomunicaciones en el país

Ofertas laborales más destacadas de la convocatoria de AKT Motos

Operario logístico - turno nocturno - Akt Motos

Salario: $ 1.423.500. Funciones principales: - Apoyar los procesos logísticos desde el recibo, almacenamiento y desempaque de piezas, hasta el despacho de motocicletas totalmente ensambladas. - Apoyar procesos de recibo y despacho de mercancía, desempaque, almacenamiento. Requisitos: - Experiencia de un año. - Nivel de estudios: bachillerato completo. Aplique aquí.

Supervisor logístico - turno nocturno - AKT Motos

Salario a convenir. Requisitos: - Tecnólogo en áreas Industriales, Administrativas, Logísticas o de Producción. - Mínimo un año de experiencia en procesos de: - Manejo de personal. - Inventarios. - Repuestos de motocicletas. - Gestión logística. - Manejo de Excel intermedio. Responsabilidades: - Supervisar el proceso de despacho de producto terminado a distribuidores y puntos de venta, garantizando el cumplimiento de los tiempos de entrega y la optimización de costos. Postúlese acá.

Operario electromecánico - turno nocturno - AKT Motos

Salario a convenir. Requisitos: - Técnico o Tecnólogo en Electromecánica, Mecánica Industrial o afines. - Un año de experiencia en procesos de mantenimiento de maquinaría del sector industrial. - Conocimientos en neumática, mecánica, e hidraúlica. - Procesos de TPM y curso de alturas. - Certificado COPNIA para ejercer su profesión (puedes gestionarlo antes de la contratación si es seleccionado). Responsabilidades: - Realizar las actividades del proceso de mantenimiento industrial de la ensambladora, cumpliendo con las políticas, procedimientos y estándares establecidos por la unidad de negocio. Envíe la hoja de vida aquí.

Conductor - turno nocturno

Salario a convenir. Funciones principales: - Transportar materia prima desde las bodegas en zona franca hasta la ensambladora bajo las condiciones y tiempos requeridos. - Transportar materia prima y producto terminado de la UEN hasta su destino final, garantizando la entrega en óptimas condiciones. Requisitos: - Experiencia en conducción de camiones y tractocamiones. - Conocimiento en sistemas principales de un automotor: eléctrico, hidráulico, neumático y mecánico. - Manejo de rutas a nivel nacional. - Conocimiento en normatividad para vehículos de carga. - Contar con licencia de conducción B2, B3 o C3 vigente. Conozca más detalles en este enlace.

¿Cómo postularse a las vacantes de AKT?