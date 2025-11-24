x

Alcalde de Medellín solicitó a EE. UU. que investigue y extradite a los implicados en los archivos de alias Calarcá

El alcalde Federico Gutiérrez criticó la política de “gestores de paz” impulsada por el Gobierno nacional, que ha dejado en libertad a figuras como alias ‘Mono Clinton’, jefe urbano del ELN en Medellín.

  • El alcalde se sumó al gobernador de Antioquia y pidió que se investigue al presidente Petro y a Francia Márquez. FOTO: Manuel Saldarriaga
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 2 horas
bookmark

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se sumó a la petición del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, e hizo un llamado al Gobierno de Estados Unidos para que investigue y, de ser necesario, extradite a las personas mencionadas en los archivos incautados a alias “Calarcá”, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de la muerte de 13 uniformados en Amalfi.

Según Gutiérrez, estas revelaciones apuntan a un entramado criminal que habría comprometido a altos funcionarios del Estado y dejado al territorio nacional en manos de estructuras armadas ilegales.

Le puede interesar: “El pensamiento insurgente es más necesario que nunca” y “demasiado estúpido”: lo que decía Wilmar Mejía, ficha clave del escándalo de alias Calarcá

Que investigue al presidente Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez. Le pedimos al Gobierno de los Estados Unidos, y lo haré a través de su embajador John McNamara, que se avance en las investigaciones y que todos aquellos que sean directamente implicados por ser determinadores del narcotráfico, del terrorismo, o quienes los ayudan, sean pedidos en extradición”, manifestó el mandatario.

Asimismo, el alcalde denunció que durante su campaña presidencial, le fue impedido moverse por ciertos territorios y recibió amenazas de estructuras criminales como las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, las cuales, según Gutiérrez, habrían favorecido al actual gobierno.

Entérese: Archivos de ‘Calarcá’: ¿Por qué la Fiscalía no hizo nada durante un año?

“Puedo de nuevo afirmar cómo en aquellos territorios, tanto las Farc, como el ELN, le hacían campaña a Gustavo Petro y a Francia Márquez. Cómo impedían que nuestra gente se movilizara por los territorios y cómo impedían que a veces llegáramos hasta nuestro destino. Incluso, fue asesinado un líder indígena de la comunidad Misak por apoyarme”, expresó.

El alcalde también criticó la política de “gestores de paz” impulsada por el gobierno nacional. Gutiérrez señaló que alias ‘Mono Clinton’, jefe urbano del ELN en Medellín, fue liberado bajo esa figura pese a tener un historial criminal, lo que, según él, refleja una permisividad con estructuras que deberían seguir bajo vigilancia.

“Calarcá ha sido designado por el gobierno Petro como un gestor de paz, y él no es un gestor de paz, es un gestor de la guerra...es evidente la simpatía entre las FARC, el ELN y el gobierno Petro”, señaló.

Asimismo, Gutiérrez denunció un debilitamiento institucional muy grave: acusó al gobierno de desmantelar los aparatos de inteligencia de las Fuerzas Militares y de organismos como la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Según él, se han removido oficiales con experiencia en inteligencia y ha habido filtraciones de información clave.

“La Dirección Nacional de Inteligencia la estarían utilizando para hacer seguimientos a magistrados de las altas cortes, a periodistas, directores de medios de comunicación y alcaldes y gobernadores de la oposición. Desmembraron a nuestra Fuerza Pública. Sacaron a generales, coroneles, mayores, del mayor conocimiento, sobre todo el área de inteligencia, para ellos poder manipular la información”, añadió.

En paralelo a estas denuncias, Gutiérrez pidió al Congreso de la República revisar con urgencia el proyecto de ley conocido como “Marco Jurídico para la Paz Total”. Su advertencia es clara: este proyecto podría otorgar beneficios judiciales excesivos a antiguos combatientes, reducir penas y permitir el lavado parcial de activos.

Les daría libertad inmediata a estos terroristas que han pagado penas entre los cinco y los seis años, y donde queda de manera expresa, en el proyecto radicado por el Gobierno Nacional, que les lavarían hasta el 12% de sus fortunas”, concluyó.

