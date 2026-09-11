Jennifer Lawrence, protagonista de ‘Los juegos del hambre’, abrió Instagram, pero puso una condición; ¿cuál es?

Jennifer Lawrence finalmente decidió entrar a Instagram, pero lo hizo con una regla: si encuentra comentarios negativos, podría irse de inmediato. La actriz estadounidense activó su cuenta el miércoles y un día después publicó un video en el que, con gesto serio y mirando a la cámara, explicó su particular condición.
“Así que sí, voy a intentarlo. Y si alguien dice algo negativo, renunciaré de inmediato. Sin hacer preguntas. Si alguien piensa algo malo, lo sabré. Lo sabré. Y renunciaré”, dijo Lawrence.
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