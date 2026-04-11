“Soy muy optimista con el futuro de Colombia”: Juan Esteban Calle, nuevo presidente de Grupo Argos

El Grupo Argos abrió un nuevo capítulo en su historia tras la llegada de Juan Esteban Calle a la presidencia, con una estrategia centrada en crecimiento internacional, fortalecimiento financiero y diversificación de negocios luego de 92 años de trayectoria.
En entrevista con EL COLOMBIANO, el directivo delineó una hoja de ruta que prioriza tres frentes claves: infraestructura, energía y materiales de construcción. Esta apuesta se apalanca en una sólida posición financiera, con excedentes de caja, en su filial Cementos Argos, superiores a los US$2.500 millones, lo que le da margen para ejecutar nuevas inversiones y acelerar su expansión.
Uno de los movimientos más relevantes será el reingreso de la cementera al mercado de Estados Unidos, considerado estratégico para el crecimiento del grupo empresarial.
A esto se suma el impulso a proyectos de energías renovables en Colombia y Perú, así como la incursión en servicios de agua a través de Odinsa.
La compañía también mantiene una visión optimista frente a Venezuela. Calle señaló que el grupo buscará recuperar activos en ese país y participar en su eventual reconstrucción, particularmente en los sectores eléctrico y cementero, ante la expectativa de una reactivación económica regional.
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En paralelo, el holding avanza en una estrategia enfocada en eficiencia operativa, reducción del endeudamiento y mayor transferencia de valor a los accionistas.
Esto incluye la consolidación de una estructura corporativa más simple y un portafolio optimizado, así como el aumento en los retornos operativos y en las distribuciones a inversionistas.
Como parte de esta hoja de ruta, la organización anunció un nuevo equipo ejecutivo tanto a nivel corporativo como en sus principales negocios, con el objetivo de fortalecer la ejecución estratégica y profundizar la generación de valor.
El nuevo presidente subrayó la importancia de fortalecer la colaboración entre el sector público y privado. En particular, destacó mecanismos como las obras por impuestos como herramientas clave para cerrar brechas sociales, dinamizar la economía regional y acelerar proyectos de infraestructura.
Con esta estrategia, Grupo Argos busca consolidarse como un actor relevante en el desarrollo de infraestructura y energía en las Américas, mientras avanza en una nueva fase de crecimiento con disciplina financiera y foco en la generación de valor sostenible.