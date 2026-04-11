“Soy muy optimista con el futuro de Colombia”: Juan Esteban Calle, nuevo presidente de Grupo Argos

El Grupo Argos abrió un nuevo capítulo en su historia tras la llegada de Juan Esteban Calle a la presidencia, con una estrategia centrada en crecimiento internacional, fortalecimiento financiero y diversificación de negocios luego de 92 años de trayectoria. En entrevista con EL COLOMBIANO, el directivo delineó una hoja de ruta que prioriza tres frentes claves: infraestructura, energía y materiales de construcción. Esta apuesta se apalanca en una sólida posición financiera, con excedentes de caja, en su filial Cementos Argos, superiores a los US$2.500 millones, lo que le da margen para ejecutar nuevas inversiones y acelerar su expansión. Uno de los movimientos más relevantes será el reingreso de la cementera al mercado de Estados Unidos, considerado estratégico para el crecimiento del grupo empresarial. A esto se suma el impulso a proyectos de energías renovables en Colombia y Perú, así como la incursión en servicios de agua a través de Odinsa. La compañía también mantiene una visión optimista frente a Venezuela. Calle señaló que el grupo buscará recuperar activos en ese país y participar en su eventual reconstrucción, particularmente en los sectores eléctrico y cementero, ante la expectativa de una reactivación económica regional. Le puede interesar: Grupo Argos redefine su cúpula directiva y acelera la separación de Cementos Argos para impulsar valor a accionistas En paralelo, el holding avanza en una estrategia enfocada en eficiencia operativa, reducción del endeudamiento y mayor transferencia de valor a los accionistas. Esto incluye la consolidación de una estructura corporativa más simple y un portafolio optimizado, así como el aumento en los retornos operativos y en las distribuciones a inversionistas. Como parte de esta hoja de ruta, la organización anunció un nuevo equipo ejecutivo tanto a nivel corporativo como en sus principales negocios, con el objetivo de fortalecer la ejecución estratégica y profundizar la generación de valor. El nuevo presidente subrayó la importancia de fortalecer la colaboración entre el sector público y privado. En particular, destacó mecanismos como las obras por impuestos como herramientas clave para cerrar brechas sociales, dinamizar la economía regional y acelerar proyectos de infraestructura. Con esta estrategia, Grupo Argos busca consolidarse como un actor relevante en el desarrollo de infraestructura y energía en las Américas, mientras avanza en una nueva fase de crecimiento con disciplina financiera y foco en la generación de valor sostenible.

¿En qué momento se encuentra Grupo Argos tras las primeras decisiones de reordenamiento en su cúpula directiva?

“Estamos iniciando la escritura de un nuevo capítulo después de 92 años de una historia extraordinaria como grupo empresarial. Este momento implica un reconocimiento no solo a la gestión de Jorge Mario Velásquez en los últimos 10 años, sino también a la trayectoria de la compañía desde 1934. Son muy pocas las empresas en el mundo que logran acercarse a su primer siglo de vida, en un contexto donde las organizaciones tienden a tener ciclos cada vez más cortos”.

El desafío es mayúsculo...

“Estar al frente de una compañía próxima a cumplir 100 años representa una enorme responsabilidad, pero también confirma su vigencia. Grupo Argos participa en sectores con fundamentos sólidos, como la infraestructura y los materiales de construcción, en los que la demanda sigue creciendo, impulsada por la necesidad global de soluciones en vivienda y desarrollo. Además, tras la decisión relacionada con las acciones de Grupo Sura, que constituye un hito relevante en la historia del grupo, se abre una oportunidad para este equipo directivo de comenzar a construir ese nuevo capítulo. Lo hacemos sobre bases muy sólidas, heredadas de la gestión de Jorge y de quienes lo antecedieron”.

¿Cuál es su visión sobre las principales líneas de negocio del grupo?

“Este es un grupo empresarial completamente enfocado en infraestructura y materiales de construcción, con una estructura financiera sólida y amplias oportunidades de crecimiento. En el negocio de cemento, los fundamentos son muy positivos: el consumo per cápita en los países donde operamos está por debajo de los promedios de América Latina y del mundo, lo que evidencia un amplio margen de expansión”. Lea más: Argos transformará su negocio de cemento en Colombia con millonaria inversión en inteligencia artificial

¿Qué oportunidades se anticipan en la región?

“En Colombia vemos un panorama promisorio, con cerca de cinco millones de familias en déficit habitacional y una alta demanda de proyectos de infraestructura que mejoren la calidad de vida. Centroamérica y el Caribe también presentan dinámicas favorables, con poblaciones jóvenes, bajos niveles de consumo de cemento y grandes necesidades en vivienda e infraestructura”.

¿Cómo va el reingreso de Cementos Argos a Estados Unidos?

“Ese es un eje clave, allá tenemos una trayectoria de más de 70 años, desde las exportaciones iniciadas en la década de 1950 y una presencia directa consolidada en los últimos 20 años en cerca de 16 estados. Con una estrategia enfocada en la importación de agregados, vemos una oportunidad única para construir una presencia relevante y generadora de valor”.

¿Pero, en qué estado se encuentra ese reingreso y cuáles son las expectativas de este plan?

“Actualmente contamos con activos clave que sirven como ancla para el desarrollo del plan de negocio y que son de nuestra propiedad. Entre ellos, tenemos infraestructura en República Dominicana destinada a la exportación de agregados hacia el mercado estadounidense, así como opciones concretas de entrada a través de terminales portuarios en la región del Golfo y el sureste de Estados Unidos. Nos encontramos en una etapa inicial, con los primeros embarques de prueba de agregados. Se trata de un material cuya calidad está comprobada y que resulta altamente competitivo para atender la demanda de ciudades costeras en ese mercado. Nuestra aspiración es superar los 150 millones de dólares antes de 2030 en esta primera fase, enfocada en la importación de agregados. Posteriormente, buscamos complementar esta estrategia con adquisiciones de canteras locales y el desarrollo de proyectos greenfield que nos permitan consolidar una presencia relevante en el mercado estadounidense. Consideramos que esta iniciativa, a través de Argos Materials, puede convertirse en una de las apuestas más importantes no solo para Cementos Argos, sino para el Grupo Argos en su conjunto, debido a la magnitud del mercado, los sólidos fundamentos del negocio y la experiencia acumulada por la compañía en Estados Unidos, lo que nos permite proyectar un futuro muy positivo para esta operación”. Conozca también: Jorge Mario Velásquez, el “eterno aprendiz” que se despide tras 42 años en Grupo Argos

¿Ahora, qué ve para Celsia, en el negocio de energía?

“En energía, Colombia aún tiene un amplio camino por recorrer: el consumo eléctrico representa apenas el 25% del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). Esto implica la necesidad de avanzar en generación, transmisión y distribución. En este contexto, Celsia cuenta con un liderazgo destacado en energías renovables y una apuesta estratégica en Perú, lo que refuerza nuestra visión positiva sobre el futuro del negocio”.

¿Pero, qué se puede esperar del negocio de energía, ante los desafíos en el desarrollo de proyectos en Colombia y la experiencia de Celsia en Perú?

“Colombia debe elevar su nivel de conciencia sobre el enorme potencial energético que tiene. Contamos con una matriz limpia, condiciones privilegiadas para el desarrollo de proyectos de transición energética y recursos envidiables en hidrología, viento, radiación solar y gas. Sin embargo, ese potencial requiere una apuesta decidida para ser aprovechado”.

¿Eso requiere voluntad política?

“No tiene sentido que el país esté importando gas cuando dispone de este recurso, ni que no se consolide como una potencia energética con todas las ventajas que posee. Para competir a futuro, generar empleo y desarrollar industrias intensivas en energía, es fundamental crear condiciones que faciliten la inversión, con procesos más ágiles y eficientes. En ese sentido, se deben impulsar iniciativas como retomar figuras similares a los Proyectos de Interés Nacional, que en su momento funcionaron, y mejorar la reglamentación de las consultas previas”.

Mientras eso sucede, la experiencia de Celsia en Perú demuestra que es posible ejecutar proyectos...

“Allí es posible desarrollar un parque eólico en un año, incluyendo permisos y trámites. Si el país busca crecimiento económico, generación de empleo y cierre de brechas sociales, no puede darse el lujo de desaprovechar sus ventajas competitivas. Por su ubicación en las Américas y la disponibilidad de recursos, Colombia tiene todo para consolidarse como una potencia energética”.

Otro frente de trabajo está a cargo de Odinsa, ¿cuál es la hoja de ruta?

“El negocio de concesiones cuenta con proyectos estratégicos que podrían dinamizar la economía en los próximos años. Iniciativas como El Dorado Max, el aeropuerto de Cartagena, así como las vías Conexión Centro y la Perimetral de la Sabana, están en una etapa avanzada y listas para ser ejecutadas. En un escenario de restricciones fiscales, estos proyectos, desarrollados bajo esquemas de iniciativas privadas, serán clave para impulsar la infraestructura del país sin comprometer los recursos públicos, al tiempo que generan ingresos para el Estado”. Entérese: De CEO de Cementos Argos a la presidencia del Grupo: este es el perfil de Juan Esteban Calle Restrepo, quien sucederá a Jorge M. Velásquez

¿En qué estado se encuentra la adquisición de Ticsa por parte de Odinsa y qué perspectivas tiene el Grupo Argos en el negocio de agua?

“Es una vertical que nos genera un gran entusiasmo, porque el negocio del agua tiene un enorme potencial a futuro. Estamos muy satisfechos con esta primera adquisición realizada por el equipo de Odinsa, que esperamos complementar con nuevas iniciativas, incluyendo proyectos de desalinización, que consideramos altamente atractivos dentro de este sector. El cierre de la transacción está muy próximo y representa el primer paso en la construcción de una plataforma que aspiramos a que tenga un peso significativo dentro del portafolio, no solo de Odinsa, sino de todo el Grupo Argos”.

¿Qué tan confiado está en que se den las condiciones para seguir impulsando la infraestructura y los proyectos de energía en el país, tras los últimos años de entorno desafiante?

“Soy totalmente optimista. Incluso en el actual gobierno se han visto avances importantes, como el fortalecimiento del mecanismo de obras por impuestos, cuyos cupos han crecido y cuyo éxito está comprobado. Este modelo demuestra que la participación del sector privado en la ejecución de proyectos de infraestructura es una de las formas más eficientes de cerrar las brechas que aún tiene Colombia. Confío en que el país reconoce el papel fundamental del sector privado en el desarrollo económico y social. La generación de oportunidades depende de una mayor inversión, de incentivos adecuados y del respaldo a las empresas, que son las principales generadoras de empleo y bienestar. Han sido años complejos, especialmente en sectores como la vivienda, donde muchas familias no han podido cumplir su sueño de tener casa propia. Sin embargo, el impulso de las ciudades y las gobernaciones en proyectos de infraestructura ha sido clave para sostener la actividad. En cualquier escenario, mantengo una visión positiva. Colombia entiende que el desarrollo requiere del trabajo conjunto entre todos los actores para avanzar y cerrar las brechas existentes”.

¿Qué papel deberían jugar mecanismos como las obras por impuestos en la reactivación de la infraestructura en Colombia?

“Aunque el mecanismo de obras por impuestos aún representa una porción pequeña frente a las necesidades del país, es un ejemplo claro del camino que Colombia debe seguir hacia el futuro. Su impacto sigue siendo marginal, pero ha demostrado ser una herramienta efectiva. Si el próximo gobierno busca acelerar de manera significativa los proyectos de infraestructura, una de las vías más rápidas para reactivar el sector es fortalecer este mecanismo. Si bien las iniciativas privadas (IP) tienen una escala mucho mayor, considero que las obras por impuestos deben crecer de forma sustancial, dado su potencial para dinamizar inversiones y cerrar brechas en el corto plazo”.

¿Qué papel juega Venezuela en su visión estratégica y qué tan viable es aprovechar las oportunidades en ese mercado, considerando experiencias pasadas como la expropiación de activos que sufrió Argos en ese país?

“Soy muy optimista frente a Venezuela, aunque es claro que los procesos serán más lentos. La experiencia que tuvimos con la expropiación de nuestra planta de cemento y la complejidad del entorno nos ha enseñado que se requiere paciencia. Sin embargo, vemos un potencial significativo. Colombia necesita una apuesta de unidad que aproveche sus ventajas competitivas, y Venezuela puede convertirse en un factor determinante para el desarrollo regional. Considero que ese país será clave no solo para Cementos Argos y las compañías del grupo, sino para la economía colombiana en su conjunto. Venezuela está avanzando y existe un creciente interés de la comunidad inversionista por regresar”. Puede leer: Estas fueron las tres megamovidas empresariales que sacudieron a Colombia en 2025

¿Podría la empresa recuperar algo de esa expropiación?

“Contamos con una posición particular, ya que tenemos una contingencia por cobrar al gobierno venezolano derivada de la expropiación de nuestra planta en 2006. Se trata de una inversión cercana a los 200 millones de dólares, en un activo que generaba un ebitda de aproximadamente 30 millones de dólares, y cuya compensación podría superar los 500 millones de dólares. Más allá de ese proceso, nuestro interés es facilitar una negociación que nos permita participar activamente en la reconstrucción del país. Estamos dispuestos a recibir compensaciones no solo en efectivo, sino también en especie, como plantas cementeras o terminales para la importación de materiales. Venezuela enfrenta una necesidad urgente de reconstrucción, especialmente en sectores como el petrolero y el eléctrico, lo que demandará grandes volúmenes de materiales de construcción, particularmente cemento y concreto. En ese contexto, buscamos ser un actor relevante en ese proceso”.

¿Cómo podrían participar las distintas compañías del grupo en la reconstrucción de Venezuela y qué tan rezagado está ese mercado frente a la región?

“En Venezuela habrá espacio para todos los negocios del grupo. La oportunidad de reconstrucción es extraordinaria. Para dimensionarlo, el consumo per cápita de cemento es de apenas 50 kilogramos por habitante al año, un nivel significativamente inferior al promedio regional, que ronda los 350 kilogramos. Colombia, por su parte, se ubica cerca de los 250 kilogramos, por lo que también tiene margen de crecimiento. En un escenario de reconstrucción, ese consumo podría multiplicarse varias veces, lo que abre oportunidades importantes para el negocio de materiales de construcción. Pero no es el único frente: Venezuela también necesitará soluciones de autogeneración mientras se restablece su sistema eléctrico, lo que representa una oportunidad relevante para el negocio de energía. Además, hacia adelante, es probable que las concesiones privadas tengan un papel clave, dado que, al igual que ocurrirá en otros países de la región, los recursos públicos serán limitados y se requerirá una mayor participación del sector privado para impulsar el desarrollo de infraestructura. En ese contexto, vemos una oportunidad integral en la que pueden participar todas las líneas de negocio del grupo”.

La cúpula de Grupo Argos

Rafael Olivella

Es el vicepresidente de Asuntos Legales y secretario General de Grupo Argos. Hace parte de las juntas directivas de Cementos Argos, Celsia y Odinsa. Es Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes y cuenta con formación ejecutiva en las universidades de Stanford y Wharton. Tiene un recorrido de más de 20 años en el Grupo Empresarial Argos liderando temas legales y corporativos como vicepresidente en Celsia, en Cementos Argos y en Grupo Argos.

Juan Esteban Mejía

Gerente de Asuntos Corporativos y de Presidencia, quien es el responsable de la articulación y operación entre Grupo Argos y sus negocios. Es ingeniero administrador de la Universidad EIA, Chartered Financial Analyst del CFA Institute y cuenta con formación ejecutiva en las universidades de Stanford, Oxford y Harvard. Ingresó a Grupo Argos hace 10 años y ha ocupado cargos en las áreas de Finanzas, Relación con Inversionistas, Asuntos Corporativos y asistencia a Presidencia, lo que le da una visión transversal de negocios, sus retos y oportunidades.

Felipe Aristizábal