“Desconfía de quien te diga que tiene la única verdad en nutrición”

Cuando se habla de nutrición deportiva, la australiana Louise M. Burke, es toda una autoridad mundial. Es una rock star en el gremio y los mismos especialistas lo confirman: ha sido pionera en el desarrollo de estrategias nutricionales para atletas olímpicos durante más de cuatro décadas, fue directora de nutrición deportiva en el Instituto Australiano del Deporte.
Actualmente es profesora y directora de la cátedra de Nutrición Deportiva en el Mary MacKillop Institute for Health Research de la Australian Catholic University y vino a Medellín al congreso ISSN Legends 2025, la edición Latinoamericana de International Society of Sports Nutrition (ISSN) bajo la marca de ISSN Colombia.
EL COLOMBIANO conversó con ella sobre los desafíos y cambios que ha tenido la nutrición para atletas profesionales y recreativos.
¿Cómo describiría la transformación que ha tenido la nutrición deportiva en las últimas décadas y cuáles considera los avances más importantes en el rendimiento de los atletas?
“Creo que el mayor avance ha sido reconocer que cada atleta tiene requerimientos individuales. También entendemos hoy que esos requerimientos deben periodizarse: incluso un mismo deportista necesita alimentarse de forma distinta cada día, dependiendo de su entrenamiento o sus metas de competencia.
Cuando comencé en nutrición deportiva, hace 40 años, pensábamos que existía una dieta del atleta universal, y que una vez la encontrábamos, todos debían seguirla igual. Ahora sabemos que la clave es la personalización y la periodización.
Otro aspecto fundamental es la practicidad. A menudo, la ciencia descubre estrategias que pueden mejorar el rendimiento, pero llevarlas al terreno real es muy difícil: el atleta no tiene tiempo, el alimento no es digerible o simplemente es inviable. Parte del trabajo de un buen profesional en nutrición deportiva es tener la habilidad práctica para integrar la ciencia en la vida cotidiana del deportista. No basta con tener un plan, hay que lograr que el atleta realmente consuma y asimile los alimentos para obtener los beneficios”.