Habló el dueño de Before Club, la discoteca en la que Jaime Esteban Moreno estuvo antes de la golpiza mortal

Andrés Solano, uno de los propietarios de Before Club, la discoteca de la que Jaime Esteban Moreno salió antes de recibir la brutal golpiza que acabó con su vida en la madrugada del pasado 1 de noviembre en Bogotá, se pronunció sobre el caso que tiene al establecimiento en el centro de la investigación, pues aún se desconoce qué pasó al interior del lugar y qué habría desencadenado el acto de intolerancia en el que murió el joven estudiante de la Universidad de los Andes. Lea aquí: Entre la justicia y la impunidad: las preguntas que deja el caso de universitario asesinado en Bogotá El dueño del lugar, y pareja de la congresista María de Mar Pizarro, aparece en un video de más de ocho minutos realizando el mismo recorrido a pie que hizo el estudiante de 20 años la madrugada del pasado sábado y explicando, según él, las razones por las cuales el joven caminó por esa zona antes de ser agredido por otros dos hombres. Jaime Esteban se encontraba en la discoteca en una fiesta de Halloween organizada por estudiantes de la facultad de diseño de la universidad. El joven salió del lugar con un amigo y unas cuadras adelante fue agredido por otros dos jóvenes, quienes lo golpearon hasta causarle la muerte.

“Vamos a explicar un poco lo que pasó. Jaime sale como a las 2:40 de acá, de Before. Se va caminando por esta franja, tranquilamente y, la verdad, no entiendo por qué coge a mano izquierda que sabemos muy bien que hacia abajo de la Caracas pues es algo muy solo, muy peligroso, pero él coge hacia abajo de la Caracas, se va caminando con un amigo”, sostiene Solano, mientras camina en los alrededores de la discoteca de la que es propietario. Durante su relato, el hombre recalca que ni en la discoteca ni en la cuadra en la que está ubicada ocurre el acto violento, pero sí insiste en la dirección que Moreno tomó al salir del lugar, la avenida Caracas, y la peligrosidad del sector a esa hora. Siga leyendo: “Jaime Esteban intentó evitar la pelea”: abogado de la familia del joven asesinado en Halloween “Desde Before no pasó nada, ni se vinieron peleando ni nada por el estilo, pero tampoco entendemos, eso es materia de investigación, por qué coge hacia abajo, que es muy solo”, reitera solano. “De pronto el hombre estaba intentando tomar un taxi, un Uber y no le salió y decidió irse caminando”, agrega, insistiendo que a esa hora –2:40 a.m.– es muy difícil el acceso al transporte en la zona.

Solano indicó que Before Club se ha mantenido en contacto con las autoridades y ratificó su disposición para colaborar en el esclarecimiento de los hechos. “Estaremos pendientes de la investigación. Before estará presto a compartir videos de las cámaras, a todo lo que necesiten. Hemos estado en contacto full con las autoridades”, explicó. Así mismo, se solidarizó con la familia de la víctima manifestando que, como padre de dos hijos “no quisiera que mis hijos salieran de una fiesta y les pasara eso. Que salieran por diversión, a entretenerse y que al otro día no llegaran a casa. Eso duele muchísimo”. Hasta el momento, una sola persona permanece detenida por el crimen: Juan Carlos Suárez Ortiz, otro joven estudiante que asistió a la fiesta en Before Club y quien enfrenta cargos por homicidio culposo. Las autoridades buscan a otro hombre que, según las cámaras de seguridad que registraron los hechos, le habría propinado el golpe mortal a Jaime Esteban.

