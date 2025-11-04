Habló el dueño de Before Club, la discoteca en la que Jaime Esteban Moreno estuvo antes de la golpiza mortal

Andrés Solano, uno de los propietarios de Before Club, la discoteca de la que Jaime Esteban Moreno salió antes de recibir la brutal golpiza que acabó con su vida en la madrugada del pasado 1 de noviembre en Bogotá, se pronunció sobre el caso que tiene al establecimiento en el centro de la investigación, pues aún se desconoce qué pasó al interior del lugar y qué habría desencadenado el acto de intolerancia en el que murió el joven estudiante de la Universidad de los Andes.
El dueño del lugar, y pareja de la congresista María de Mar Pizarro, aparece en un video de más de ocho minutos realizando el mismo recorrido a pie que hizo el estudiante de 20 años la madrugada del pasado sábado y explicando, según él, las razones por las cuales el joven caminó por esa zona antes de ser agredido por otros dos hombres.
Jaime Esteban se encontraba en la discoteca en una fiesta de Halloween organizada por estudiantes de la facultad de diseño de la universidad. El joven salió del lugar con un amigo y unas cuadras adelante fue agredido por otros dos jóvenes, quienes lo golpearon hasta causarle la muerte.