“Nos unimos como oposición o nos morimos”: habla Tomás Uribe tras cuestionar a Abelardo De la Espriella

Tomás Uribe Moreno, hijo mayor del expresidente Álvaro Uribe Vélez y Lina Moreno, generó una fuerte polémica en las redes sociales este fin de semana debido a sus críticas y cuestionamientos hacia la campaña de Abelardo De la Espriella.

En sus intervenciones, Uribe Moreno acusó al abogado de intentar fragmentar los sectores opositores al gobierno de Gustavo Petro.

“Debilitar a la oposición es hacerle el juego a Petro. La matemática no miente. 35% de los colombianos se identifican como izquierda, 25% nos identificamos como derecha, el otro 40% se identifican como independientes”, comentó el empresario colombiano que tiene negocios junto a su hermano Jerónimo.

La denuncia fue realizada por Uribe Moreno a través de un video publicado este domingo en X, en el que detalló que la información le fue proporcionada por un alto ejecutivo vinculado a la campaña del abogado.

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En su mensaje, Uribe Moreno expresó su sorpresa por el origen de los ataques, destacando que estos provenían de alguien que, según sus palabras, ha respaldado públicamente el liderazgo político del fundador del partido Centro Democrático.

Asimismo, recordó los episodios de amenazas y hostigamientos que lo obligaron a abandonar el país en 2022.

Precisamente, para hablar de esta polémica, EL COLOMBIANO se comunicó con Tomás Uribe, quien inició contando que su video responde a que “nos unimos como oposición o nos morimos”.

Tomás Uribe lanza duras críticas contra la campaña de De la Espriella, calificándola de “desleal” y acusándola de hacerle el juego al presidente Petro al fragmentar la oposición.

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El empresario afirma tener pruebas de que la campaña paga a influenciadores para atacar a la oposición, a Álvaro Uribe y a su familia.

“Lo primero es que un alto ejecutivo de la campaña en Antioquia, quien ocupa el segundo cargo más importante dentro de la campaña de De la Espriella, me confirmó la semana pasada, en presencia de un testigo, que la campaña está pagando a los influenciadores para atacar de manera desleal a la oposición. Lo segundo es que tengo el contrato que utiliza la campaña del señor Carlos Suárez para contratar a esos influenciadores”, le dijo Tomás Uribe a EL COLOMBIANO.

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