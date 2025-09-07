“Puede viajar a donde se le dé la gana”: Petro a Federico Gutiérrez sobre viaje a EE. UU, al que finalmente Galán no fue

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, no emprendió el viaje a Washington, Estados Unidos, programado para este domingo 7 de septiembre con los otros mandatarios locales de Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla. El alcalde Galán recordó por medio de un mensaje en redes sociales que desde el miércoles de la semana pasada les había dicho a sus homólogos que no podría ir al país norteamericano debido a otros compromisos de su agenda. Le puede interesar: Gremios apoyan viaje de los alcaldes de capitales colombianas a Estados Unidos para evitar la descertificación No obstante, el mandatario distrital defendió la facultad de los alcaldes para adelantar gestiones internacionales en medio de la controversia con el presidente Gustavo Petro, quien cuestionó la misión que busca evitar la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas. “Considero importante aclarar que los alcaldes estamos facultados para viajar y adelantar gestiones internacionales en pro de los intereses de nuestras ciudades, como, por ejemplo, atraer inversiones o buscar cooperación en seguridad”, señaló el alcalde bogotano. En esa línea, precisó que cuando el viaje es financiado por el presupuesto de la ciudad, este “no requiere permiso o autorización del presidente ni del Gobierno Nacional”. Galán concluyó que, si bien los alcaldes no pueden suplantar al presidente en la representación del Estado, sí tienen “el deber de representar los intereses de nuestras ciudades. Eso hacemos y seguiremos haciendo”.

El viaje a Washington, que sí realizarán los alcaldes de Medellín, Federico Gutiérrez; Cali, Alejandro Eder; Barranquilla, Alejandro Char; y Cartagena, Dumek Turbay, tiene como objetivo principal dialogar con autoridades norteamericanas para evitar una sanción contra Colombia. Asimismo, se conoció que Gutiérrez pedirá que se solicite en extradición a los responsables de derribar el helicóptero en Amalfi, el pasado 21 de agosto, que dejó 13 policías muertos. El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, debe decidir antes del 15 de septiembre si certifica o no al país por su compromiso en la lucha contra el narcotráfico. Una decisión negativa podría acarrear graves consecuencias económicas y de cooperación para Colombia.

Un reciente informe de la Cámara de Comercio Colombo-Americana (AmCham) advirtió que existe una probabilidad del 70 % de que el país sea descertificado. El estudio fundamentó su pronóstico en presuntos incumplimientos del gobierno Petro en la erradicación de cultivos ilícitos, las extradiciones y el cumplimiento de compromisos internacionales. Según AmCham, la descertificación tendría repercusiones profundas en el comercio, la inversión y la cooperación bilateral. Las estimaciones de la entidad indican que el país podría dejar de recibir cerca de 1.000 millones de dólares anuales si Washington, además, endurece las advertencias de viaje para sus ciudadanos.

Lea también: Embajada de Colombia en Estados Unidos se pronunció sobre viaje de alcaldes a Washington, ¿qué dijo? La controversia escaló tras la reacción del presidente Petro, pero también generó un fuerte respaldo al viaje por parte de gremios como la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), que criticó la postura del jefe de Estado. “Cinco alcaldes sobrios y serios representan mejor al país que un presidente que ha optado por la improvisación, el show permanente y la falta de mesura”, sentenció el gremio a través de un comunicado. Este domingo, el presidente se volvió a referir a los mandatarios que viajaron a Estados Unidos. “Puede viajar a donde se le dé la gana. Pero para asuntos de política exterior colombiana, alcalde que suplante las funciones constitucionales del presidente comete un delito, le guste a Fenalco o no. Por algo ustedes sin pedir perdón a la sociedad, dejaron nombrar un miembro de su junta como ministro de defensa y bombardeó niños como en Gaza”, escribió en su cuenta de X. El mensaje del presidente Petro llegó justamente después de que se conociera el apoyo de gremios del país a la decisión de los alcaldes de asistir a encuentros en EE. UU.