Detienen en Roma a cinco hombres acusados de secuestrar y abusar de una colombiana durante tres días

Cinco hombres fueron detenidos en Roma, Italia, señalados de secuestrar y abusar sexualmente durante cerca de tres días de una mujer colombiana de 32 años.
Los hechos ocurrieron desde la noche del 19 de mayo en un edificio abandonado ubicado en la capital italiana, donde, según la investigación de la Policía, la víctima permaneció retenida contra su voluntad hasta que logró escapar y pedir ayuda en la vía pública.
Las autoridades indicaron que los capturados enfrentan cargos por violación grupal agravada, privación de libertad personal y robo de pertenencias de la mujer.
Lea también: Quién es Christopher Olah, el cofundador de Anthropic que participó en la encíclica de León XIV sobre inteligencia artificial