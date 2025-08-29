Holograma de policía patrulla Seúl, en Corea del Sur, y ayuda a reducir la criminalidad

Imagine caminar por un parque a altas horas de la noche con el temor de ser víctima de un delincuente, pero que en lugar de eso una imagen de policía se proyecte y le cuente que usted está seguro y que, en caso de que le pase algo, las autoridades actuarán de inmediato. Lea aquí: Operación Camaleón: un videojuego sobre la guerra en Colombia Puede causarle un poco de susto, sí, pero también una sensación de seguridad al saber que las autoridades están vigilando el lugar. Esa es una escena que viene repitiéndose desde octubre del año pasado en Seúl, Corea del Sur, donde la policía “reclutó” a un curioso uniformado que, con su sola presencia, ha ayudado a disminuir los índices de criminalidad en un sector de la capital surcoreana. Se trata de un policía holográfico, un holograma de un hombre a tamaño real ubicado en el parque Judong No. 3, del distrito Jung-gu, de Seúl, que ha causado sorpresa entre la población que a su vez lo acoge con agrado.

Aunque no puede actuar ante una situación real, la figura en 3D de 1.70 metros de altura sí le recuerda a quienes caminan por el lugar que “hay cámaras de vigilancia por todas partes”, y que “en caso de emergencia, la policía responderá de inmediato”. El policía virtual, que funciona todas las noches, entre las 7:00 y las 10:00 p.m. a modo de prueba, fue creado por Hologrammica, una empresa tecnológica que se especializa en elaborar hologramas en ese país y, desde que su figura merodea el parque, la criminalidad en el lugar disminuyó un 22 %, según datos de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl. Siga leyendo: En Colombia, 7 de cada 10 turistas usan la inteligencia artificial para viajar “El holograma se está consolidando como un dispositivo de seguridad inteligente que aumenta la percepción de seguridad de los ciudadanos y tiene un efecto psicológico preventivo contra el desorden público”, explicó Ahn Dong-hyun, jefe de la comisaría de Jungbu.