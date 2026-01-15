Área Metropolitana reactivó proyectos por más de $11 billones: otorgó 192 permisos para iniciativas de vivienda e infraestructura en 2025

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá reportó un balance positivo en la gestión ambiental del territorio, tras atender cerca de 30.000 trámites entre 2024 y 2025, una labor que permitió destrabar y reactivar proyectos estratégicos por más de $11 billones.

Durante 2025 se gestionaron 17.963 trámites, entre los que se destacan 2.794 derechos de petición, 2.600 resoluciones y 324 permisos ambientales.

A esto se suman 2.412 seguimientos al recurso hídrico, 2.552 solicitudes atendidas por la Unidad de Reacción Ambiental (URA) y 40.713 actuaciones de control y vigilancia, orientadas a garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental en los municipios del Valle de Aburrá.

Uno de los hitos fue el otorgamiento de 192 permisos ambientales en 2025 para proyectos clave de vivienda, infraestructura, comercio y manufactura, lo que permitió dinamizar inversiones de gran impacto, fortalecer la generación de empleo y promover un crecimiento económico responsable con el entorno.

“Estos permisos son revisados por profesionales del Área Metropolitana para garantizar la sostenibilidad ambiental del territorio y priorizar su desarrollo. Además, hemos logrado reducir los tiempos de respuesta a un promedio de 94 días”, expresó el subdirector ambiental del Área Metropolitana, Alejandro Vásquez Campuzano.

De manera paralela, la entidad capacitó a 3.906 ciudadanos en el diligenciamiento de formatos y solicitudes ambientales, una estrategia que contribuyó a la descongestión de trámites, la reducción de reprocesos y la mejora en la calidad de las solicitudes presentadas.