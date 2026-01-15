Golpe a banda que utilizaba menores de edad en Medellín para delinquir

La banda Cotranal, un grupo de delincuentes que lleva años azotando a la población en el noroccidente de Medellín, sufrió un tremendo golpe esta semana por cuenta de un operativo en el Doce de Octubre donde se realizaron allanamientos en varios lugares para capturar a ocho personas que tenían orden judicial por delitos como concierto para delinquir y, particularmente, por el uso de menores de edad para cometer delitos.
Según la investigación de las autoridades, la estructura criminal se dedica al tráfico de estupefacientes en zonas residenciales y en entornos educativos, como el Sena de Pedregal, donde utilizaban menores de edad para vender marihuana, cocaína y otras drogas sintéticas.