Prepárese: estas son las recomendaciones de movilidad por el concierto de Bad Bunny en Medellín

Medellín se está alistando para uno de los conciertos más importantes del año. Este fin de semana, el artista puertorriqueño Bad Bunny se presentará durante tres días en la capital antioqueña.
Los cálculos de la Alcaldía de Medellín apuntan a que durante los próximos días por lo menos 100.000 turistas provenientes de diferentes partes del país y de todo el mundo (se estima que 77% serán nacionales y 23% internacionales) arribarán al distrito para disfrutar del espectáculo musical.
Las previsiones del gobierno local son que el evento deje una derrama económica de 10,2 millones de dólares, también impulsada por la realización de Colombiatex de las Américas, uno de los eventos más importantes de la industria textil.
“Más visitantes significan más empleo, más ingresos y más oportunidades para nuestra gente”, destacó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.