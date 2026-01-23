x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Prepárese: estas son las recomendaciones de movilidad por el concierto de Bad Bunny en Medellín

Se prevé una fuerte congestión vehicular en los alrededores del estadio Atanasio Girardot. Las autoridades dieron recomendaciones tanto para los transeúntes como para los asistentes.

    Las autoridades de tránsito prevén una fuerte congestión vehicular en los alrededores del estadio Atanasio Girardot por el concierto de Bad Bunny en Medellín. FOTO: Getty y Archivo
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Medellín se está alistando para uno de los conciertos más importantes del año. Este fin de semana, el artista puertorriqueño Bad Bunny se presentará durante tres días en la capital antioqueña.

Los cálculos de la Alcaldía de Medellín apuntan a que durante los próximos días por lo menos 100.000 turistas provenientes de diferentes partes del país y de todo el mundo (se estima que 77% serán nacionales y 23% internacionales) arribarán al distrito para disfrutar del espectáculo musical.

Le puede interesar: Concierto de Bad Bunny: ¿qué hacer si le cancelan el Airbnb en Medellín?

Las previsiones del gobierno local son que el evento deje una derrama económica de 10,2 millones de dólares, también impulsada por la realización de Colombiatex de las Américas, uno de los eventos más importantes de la industria textil.

Más visitantes significan más empleo, más ingresos y más oportunidades para nuestra gente”, destacó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Secretaría de Movilidad descarta cierres pero advierte congestión

A raíz de la envergadura del evento, las autoridades de tránsito emitieron varias recomendaciones a la ciudadanía en general, para evitar traumatismos en sus desplazamientos.

“Con motivo del concierto de Bad Bunny, desde la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Movilidad, hacemos un llamado a la ciudadanía para planear con anticipación sus desplazamientos y contribuir a una mejor circulación en la ciudad”, dijo el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.

Lea también: ¿Hay cama pa tanta gente? El sector hotelero de Medellín está listo para el Conejo Malo

El funcionario señaló que por cuenta del evento no se tiene ningún cierre vial programado en su zona adyacente, pero a raíz de la gran afluencia de personas sí se prevén fuertes impactos en la movilidad.

“Es importante aclarar que no se tienen programados cierres viales asociados al evento. Se espera una masiva asistencia de personas y vehículos al mismo, lo que puede generar una gran congestión antes y después del espectáculo”, dijo el funcionario.

Recomendación de usar el Metro el 23, 24 y 25 de enero

“Por esta razón, recomendamos evitar transitar por el sector si no es estrictamente necesario. En caso de asistir al concierto, sugerimos hacer uso del transporte público, lo que evitará incomodidades y permitirá una mejor movilidad. Nuestros agentes de tránsito estarán atentos para acompañarlos y brindar orientación cuando sea necesario”, añadió Ruiz.

Esta recomendación aplicará entonces durante el 23, 24 y 25 de enero, días en los que se tienen previstas las presentaciones del rapero boricua.

El consejo es evitar en la medida de lo posible transitar por las vías adyacentes al estadio Atanasio Girardot y usar otras vías alternas.

Lea además: SIC pone la lupa a alojamientos por cancelaciones de reservas para ver a Bad Bunny: multas de hasta $3.500 millones

Para quienes asistirán al concierto, la recomendación de las autoridades es utilizar el Sistema Metro para ahorrarse dolores de cabeza.

Cierres viales en Santa Elena por carrera Yo corro por un silletero

Pese a que en la zona del estadio Atanasio Girardot no habrá cierres, la Secretaría de Movilidad de Medellín advirtió que en el oriente del Distrito sí habrá restricciones viales.

Debido a la carrera Yo corro por un silletero (que tendrá distancias de 5 kilómetros y 10 kilómetros), las autoridades anunciaron que este domingo 25 de enero habrá interrupciones de tráfico en el corregimiento de Santa Elena.

Interrupciones viales de 5:00 a. m. a 2:00 p. m. este domingo

Aunque la competencia deportiva se correrá entre las 7:00 a. m. y las 12:00 m., las vías rurales estarán cerradas totalmente desde las 5:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. para permitir el montaje y desmontaje de toda la logística.

Estos bloqueos afectarán varios puntos: la carrera 53 Este (entre las calles 59 y 51 A); la calle 51 A (entre la carrera 53 Este y la diagonal 40 Este); la calle 19 (entre la diagonal 40 Este y la calle 35 Este); la calle 35 Este (entre la calle 19 y la calle 10); y la calle 10 (entre las calles 35 Este y 40 Este).

Como esto alterará el paso del transporte público, los paraderos y la entrada de carros a las veredas, la Alcaldía señaló que en la zona estarán presentes agentes de tránsito y se pondrá señalización provisional para ayudar a la gente.

Las autoridades informaron además que alertarán a la comunidad y a los conductores sobre el cierre total en el cruce de la carrera 35 Este con la calle 19 para quienes van hacia Medellín.

Para no quedar atrapados, la recomendación para quienes vienen desde la ciudad y normalmente usan la carrera 35 Este y la calle 10 es irse por la avenida Las Palmas entrando por la vereda El Perico. Otras opciones para conectar con Las Palmas incluyen tomar desvíos por la misma vereda El Perico o por la vereda Pantanillo.

