Medellín “recuperó” 11.000 estudiantes que volvieron a las aulas, ¿cómo lo logró?

La estrategia de buscarlos cuadra a cuadra permitió que miles de jóvenes que se habían perdido del sistema volvieran a los colegios.

  Una de las mayores problemáticas en Medellín ha sido la deserción escolar, que desde 2016 se ha mantenido con cifras críticas. FOTO: EL COLOMBIANO
    Una de las mayores problemáticas en Medellín ha sido la deserción escolar, que desde 2016 se ha mantenido con cifras críticas. FOTO: EL COLOMBIANO
El Colombiano
hace 11 horas
bookmark

La cruzada contra la deserción escolar arrojó buenos resultados en Medellín. Según señaló la Secretaría de Educación, a través de la estrategia “En el colegio contamos con vos”, el Distrito superó la meta del plan de desarrollo y logró recuperar más de 11.000 estudiantes que estaban por fuera del sistema educativo oficial.

“En 2025, con una inversión cercana a los $1.800 millones, superamos la meta del plan de desarrollo y recuperamos más de 11.000 estudiantes, gracias a 300 recorridos de búsqueda activa y nuevos procedimientos administrativos que hoy dan resultados”, afirmó la secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo.

Con este balance, la ciudad alcanzó un 107.3 % de cumplimiento de la meta cuatrienal de recuperación de estudiantes desescolarizados (10.500). A la fecha, se reportan 6.352 alumnos recuperados en 2024 y 4.916 en 2025, cifras que según la Alcaldía evidencian el impacto de la gestión territorial, el seguimiento permanente y la articulación institucional. La ciudad logró el año pasado 3.981 nuevas matrículas y con 238 búsquedas activas cubrió todas las comunas y corregimientos en esa lucha por encontrar a los niños y jóvenes en edad escolar que han ido saliendo del radar del sistema educativo.

Uno de los avances más relevantes es la implementación del nuevo procedimiento de traslados y retiros escolares, que permite verificar cada solicitud, identificar causas como desmotivación, situaciones socioemocionales, familiares o económicas, y orientar alternativas antes de abandonar el sistema. Las autoridades distritales aseguran que gracias a este mecanismo, Medellín logró una disminución de 27.5 % en los retiros escolares frente a 2024.

“En las comunas y corregimientos hemos trabajado de la mano de las familias para prevenir la deserción y prepararnos desde ya para las matrículas 2026, con más acompañamiento y más oportunidades. Los esperamos en el colegio”, agregó la secretaria de Educación.

No obstante, los retos en materia educativa en Medellín siguen siendo complejos. Según Medellín Cómo Vamos, aproximadamente 180 mil hogares tienen al menos un niño entre los 7 y 17 años, con un número de años aprobados inferior a que debería estar según su edad. Desde 2021, la cobertura bruta en educación secundaria ha mostrado una tendencia decreciente y, para 2024, su nivel se ubica por debajo del alcanzado en primaria. Además, la ciudad sigue perdiendo a miles de estudiantes en sus trayectorias educativas, solo la mitad de quienes sí terminan bachillerato pasan de inmediato a la educación superior. Y desde 2021, la tasa de tránsito a educación superior de Medellín es inferior a la de otras grandes ciudades comparables como Bogotá y Barranquilla.

A pesar de estos rezagos, hay avances interesantes. La tasa de tránsito a educación superior pasó en 2023 del 47,2% al 49,4%. Al flexibilizar los requisitos para que más jóvenes pudieran acceder a Matrícula Cero, la ciudad logró más de 31.000 beneficios en 2025.

¿Qué es la estrategia “En el colegio contamos con vos”?
Es un programa de Medellín que busca identificar y recuperar estudiantes fuera del sistema educativo mediante recorridos activos y procedimientos administrativos.
¿Cuántos estudiantes recuperó Medellín en 2025?
Entre 2024 y 2025 se recuperaron más de 11.000 estudiantes, superando la meta del plan de desarrollo.
¿Qué beneficios existen para facilitar el acceso a educación superior?
Con Matrícula Cero, la ciudad otorgó más de 31.000 beneficios en 2025, aumentando el tránsito a educación superior.
Utilidad para la vida