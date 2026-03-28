Confirman muerte de auxiliar de American Airlines que estaba desaparecido en Medellín

La secretaría de Seguridad de Medellín confirmó que los restos mortales encontrados en el sector de Puente Iglesias el pasado viernes corresponden a los del auxiliar de vuelo de American Airlines, Éric Fernando Gutiérrez Molina, quien llevaba más de una semana desaparecido. La noticia fue entregada por el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, quien señaló que gracias a una articulación con el FBI se cotejó la identidad del fallecido con sus huellas dactilares. En contexto: Pareja de auxiliar de vuelo desaparecido en Medellín contó detalles del caso y pidió al FBI que investigue “Ayer, 27 de marzo, fue hallado un cuerpo sin vida en la zona rural del corregimiento de Puente Iglesias con características similares a las de Eric. De inmediato se coordinó su traslado a Medicina Legal en Medellín y, en la mañana de hoy, se obtuvieron las huellas dactilares gracias a la articulación con el FBI. Estas se cotejaron de manera técnica y se confirmó, infortunadamente, su identidad”, informó Villa, señalando no obstante que la necropsia todavía no ha concluido.

La cronología de la desaparición de Éric Gutiérrez: de El Poblado a Puente Iglesias

La desaparición del auxiliar de vuelo de origen salvadoreño, ocurrió el pasado sábado 21 de marzo, cuando, según testimonios de sus familiares, se puso en contacto por última vez para avisar que saldría a un plan nocturno en la capital antioqueña.

Así lo señaló en diálogo con la cadena Univisión, Ernesto Carranza, pareja del joven. “Le dije que me iba a dormir, que disfrutara su estancia en Medellín y que tuviera cuidado, y ya. Amanezco el domingo y no veo ningún mensaje de él indicando que había regresado al hotel, que estaba bien”, narró. Lea también: Buscan a auxiliar de vuelo de la aerolínea American Airlines que desapareció en Medellín Según reconstruyó Carranza, al no volver a tener noticia de su pareja, comenzó a preguntar por él en la aerolínea y a sus compañeros de trabajo, con quienes confirmó que él no había regresado al hotel en el que se hospedaba. Fue así como las autoridades fueron alertadas de la situación y de inmediato emprendieron una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Según informó entonces la Secretaría de Seguridad de Medellín, en esas primeras pesquisas lograron establecer que Gutiérrez habría estado en una discoteca del barrio El Poblado en la que departió con un hombre y una mujer y posteriormente habrían salido hacia Itagüí para continuar la fiesta. Fue en otro establecimiento de este municipio en el que se vio a Gutiérrez por última vez. Siga leyendo: Buscan a joven paisa desaparecido desde el 4 de marzo: ¿dónde fue visto por última vez? “Ya identificamos a algunas de las personas que estuvieron con ellos, vehículos y celulares que se utilizaron e información que, por ahora, permite concluir que efectivamente se encontraron con personas que tienen antecedentes de incurrir en la modalidad de hurto bajo la sustancia de escopolamina”, expresó Villa. En medio de esas pesquisas, el pasado viernes la comunidad del sector del corregimiento de Puente Iglesias, del municipio de Fredonia, reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, cuyas características eran muy similares a las de Gutiérrez Molina.

Además de ponerse en contacto con varios organismos estadounidenses ya enterados del caso, los restos mortales fueron trasladados a Medicina Legal para una necropsia que permitiera esclarecer la identidad y las causas del fallecimiento. “De manera inmediata, se conformó una cápsula investigativa especializada con capacidades de inteligencia y policía judicial que ha venido trabajando sin descanso para esclarecer este caso. Las agencias americanas nos han ayudado y, muy especialmente, el trabajo articulado con el HSI ha sido importante en todo el trabajo de campo desplegado. Frente a este caso debe haber justicia pronto y de eso nosotros nos vamos a encargar”, expresó Villa Mejía. El funcionario añadió que las autoridades están concentrando sus esfuerzos para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables, que incluso podrían ser pedidos en extradición.

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