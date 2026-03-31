Andi y Dane chocan por datos que muestran pérdida de 500.000 empleos formales en Colombia

Los datos del mercado laboral causaron un choque de interpretaciones entre el sector privado y el Dane. La controversia estalló con una cifra puesta sobre la mesa por Bruce Mac Master, presidente de la Andi: entre 2023 y marzo de 2026, Colombia ha perdido 500.000 empleos formales.
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Según el dirigente, las familias colombianas están siendo expulsadas del único sistema que les otorga derechos, quedando a merced del “rebusque” y la informalidad, donde el 80% de los afectados percibe ingresos inferiores al salario mínimo.
Para Mac Master, existe una “inconsistencia profunda” entre lo que reporta el Gobierno a través del Dane y la realidad de los registros administrativos. Su análisis se basa en el comportamiento de la PILA (Planilla Integrada de Liquidación de Aportes) y los datos de la UGPP (Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales), que son las fuentes que muestran quiénes están cotizando realmente al sistema de seguridad social.
Según el líder gremial, esta base de datos, que refleja el grupo que verdaderamente está en la formalidad, viene en un declive sostenido. Calificó como paradójico que un gobierno que habla de la defensa de los trabajadores presente estas cifras de expulsión del sistema formal, dejando a medio millón de personas sin protección social.