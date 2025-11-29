Latam cancela un solo vuelo a San Andrés por revisión de aviones A320; esto es lo que pasará con los pasajeros

Latam Airlines Colombia informó este sábado que cancelará únicamente un vuelo ida y vuelta en la ruta Bogotá–San Andrés–Bogotá, luego de aplicar las medidas preventivas recomendadas por Airbus y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) para aeronaves de la familia A320.

La aerolínea aseguró que los pasajeros afectados serán contactados directamente y recibirán opciones para reprogramar su viaje en un plazo máximo de 24 horas respecto a su vuelo original.

En contexto: Aerocivil ordena que todos los aviones Airbus A320 deben permanecer en tierra desde el 29 de noviembre

La compañía también habilitó la posibilidad de cambiar la fecha de viaje o solicitar la devolución total sin costo a través de la sección “Mis Viajes” en su sitio web.

Latam lamentó los inconvenientes que esta situación, ajena a su voluntad, pueda generar y agradeció la comprensión de los usuarios mientras se implementan las medidas de seguridad establecidas por los fabricantes.